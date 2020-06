El homenaje que merecemos La AVT se ausenta del acto en el Congreso en protesta por el «reconocimiento y apoyo» de los partidos que forman el Gobierno a Bildu, los herederos de ETA

MAITE ARALUCE Actualizado: 27/06/2020 01:59h

El 11 de marzo de 2010 el Pleno del Congreso de los Diputados acordó por unanimidad declarar el 27 de junio de cada año Día de las Víctimas del Terrorismo. Desde entonces este día se conmemora en la Cámara Baja con un acto de homenaje a todas las víctimas. El formato de este homenaje ha ido cambiando a lo largo de los años, lo que ha hecho que la participación de la AVT también haya ido variando.

Desde que en 2010 se instaurara esta conmemoración, esta es la tercera ocasión en que la AVT no asiste. Los dos primeros años declinamos la invitación puesto que no se nos daba voz a las víctimas. Una vez resuelta esta circunstancia, 10 años después nos vemos obligados a alzar la voz y a plantarnos, otra vez, en señal de protesta ante algunos hechos, que además de ofensivos para las víctimas del terrorismo, calificamos de extrema gravedad en términos de calidad democrática.

No ha sido una decisión fácil. La AVT, que el año que viene cumplirá 40 años de existencia, como asociación mayoritaria de víctimas del terrorismo, es consciente de que a muchas víctimas del terrorismo no se les rinde ningún homenaje a lo largo del año, y este es el único acto en el que se las recuerda a todas. Por eso, aunque la presencia de los herederos del brazo institucional de ETA nos indigne (muestra de ello son los cientos de indicios que vamos presentando ante la Fiscalía General del Estado para su ilegalización sin ser nunca escuchados) hasta este año hemos asistido para recibir el reconocimiento que las Cortes Generales, como representantes de la soberanía nacional, nos brindan.

Sin embargo, este año es distinto. En los últimos meses venimos presenciado cómo, poco a poco, adquieren protagonismo los que siguen sin reconocer que el terrorismo de ETA nunca tuvo justificación, y cómo se van promoviendo iniciativas destinadas al blanqueo del terrorismo y de los terroristas bajo falsas caretas de luchadores por la libertad o presos políticos. Esto nos ha llevado a considerar que se han traspasado unas líneas rojas que nos impiden poder asistir este año. No todo vale por conseguir los apoyos necesarios para gobernar. No todo vale por aprobar un Estado de Alarma o unos presupuestos. No todos los grupos políticos tienen la misma legitimidad democrática. Porque en determinados temas no existe la equidistancia ni las medias tintas: o se está con las víctimas o se está con los verdugos y con quienes les apoyan.

Pero dicho esto, el motivo de nuestra preocupación e indignación no es tanto lo que hagan los palmeros de ETA, sino el reconocimiento y apoyo que reciben fundamentalmente por parte de otros partidos y del Gobierno. El último ejemplo la autorización para que visiten a los presos terroristas en las cárceles. ¿Han reflexionado sobre los graves crímenes que esos presos han cometido? ¿Se ha parado un minuto en pensar en sus víctimas?.

El mejor homenaje que se puede hacer a las víctimas del terrorismo es legislar y promover iniciativas que garanticen su Verdad, su Memoria, su Dignidad y su Justicia. Que aíslen políticamente a los que siguen justificando que matar en algún momento estuvo bien. Que permitan acabar con la humillación, y el dolor, que supone ver cómo los terroristas son recibidos como héroes en sus pueblos cuando salen de prisión. Que contribuyan a mantener viva la memoria de las víctimas neutralizando todos los intentos de manipulación y blanqueamiento del pasado criminal de los terroristas. Que garanticen el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas. El entorno de ETA no quiere cerca a sus presos, los quiere libres sin que cumplan íntegras sus condenas. Impulsemos una política penitenciaria destinada, de verdad, a la reinserción de los presos, no una política penitenciaria complaciente con las reivindicaciones históricas de ETA. No hay verdadero arrepentimiento sin colaboración con la justicia. Y no hay arrepentimiento si después son recibidos como héroes en sus pueblos.

Mientras esto no sea así, nosotros seguiremos homenajeando el 27 de junio a todas las víctimas del terrorismo fuera del Congreso. Y seguiremos reivindicando el respeto a su Verdad, su Memoria, su Dignidad y su Justicia.