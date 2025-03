La madre del presunto asesino de la menor de 14 años asturiana: «No os pido perdón porque yo no me lo perdono»

«La razón de no dirigirme hasta este momento a la familia de Erika es que, como madre, no he tenido valor ni fuerzas para pediros perdón porque yo misma no me lo perdono . Tanto yo como mi familia lamentamos profundamente los hechos sucedidos, que nunca pudimos imaginar y que nos acompañarán el resto de nuestras vidas». Son las palabras de la madre de Igor Postolache, el moldavo de 32 años acusado de asesinar brutalmente en Oviedo a Erika, de 14, en el portal del número 69 de la calle Vázquez de Mella, en Vallobín, el martes de la semana pasada; según informa El Comercio .

Ha querido salir a reconocer públicamente los terribles hechos presuntamente cometidos por su hijo y a solicitar el perdón de la familia Yunga Alvarado.

En sus palabras, «nuestra sociedad tiene procedimientos judiciales para castigar este terrible hecho y será la misma quien lo haga, siendo consciente de que nunca se podrá restituir el profundo daño causado a Erika y a su familia. Pido perdón a la familia de Erika, siendo consciente del dolor inimaginable que están sufriendo, pues el que yo tengo tampoco se puede medir», ha asegurado en una carta la madre de Postolache , una mujer moldava que llegó a España hace algo más de 15 años.

En ese sentido, ha lamentado, « entendería que la familia de Erika no acepte este perdón que pido expresamente. En un futuro, y si ellos me lo permiten, desearía poder pedir perdón personalmente en la intimidad», ha dicho.

