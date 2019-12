La madre del pequeño Gabriel pide una pulsera de control para su acosador, que sale de prisión el martes El juez le da un permiso de 3 días con la prohibición de salir de la provincia de Almería Quedará bajo tutela de un familiar y sólo debe ir a comisaría al principio y final de la salida

Patricia Ramírez, madre del niño asesinado en Almería en 2018 Gabriel Cruz Ramírez, ha pedido a la justicia que se imponga un dispositivo electrónico de control ante la salida de prisión este martes en permiso ordinario de su acosador, D.M.F.A., que actualmente cumple dos años de prisión por quebrantamiento reincidente de condenas de alejamiento que le prohíben acercarse a ella. El Juzgado penal que en su momento le impuso la pulsera decidirá este lunes sobre esa solicitud.

«Tengo miedo», afirma Patricia Ramírez en conversación con ABC. «Entiendo que tiene que tener permisos y que no tiene que estar en la cárcel, sino en tratamiento en un psiquiátrico; pero yo, como víctima, tengo derecho a salir de mi casa asegurándome de que no me va a perseguir», añade Ramírez, que en poco menos de un mes se enfrenta además a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJ-A) decida sobre la repetición o no del juicio sobre el crimen de su hijo.

Las circunstancias y la identidad de este individuo salieron a la luz a consecuencia de la desaparición del pequeño Gabriel en tanto que, en un primer momento, quien luego resultaría ser la asesina del niño, – la entonces pareja del padre, Ana Julia Quezada–, aprovechó para apuntar a él como sospechoso. Las investigaciones descartaron pronto ese supuesto, si bien D.M.F.A. se encuentra desde esas fechas en la cárcel en cumplimiento de penas relacionadas con su acoso a Patricia Ramírez.

Ahora, de acuerdo con el auto del Juzgado de Vigliancia Penitencia número 7 de Almería, y a propuesta de la Junta de Tratamiento Penitenciario del centro donde se encuentra recluído, el de El Acebuche, el reo abandonará la prisión a mediodía del día de Nochebuena, sin que se hayan establecido más medidas que su presentación en comisaría al principio y final del permiso, la prohibición de abandonar la provincia de Almería y que quede «bajo tutela de un familiar». Respecto a esa custodia, Patricia Ramírez refiere que en el pasado ya intentó recabar la colaboración de la familia para frenar el asedio que sufría por parte del acosador, pero que no encontró que pudieran «ayudarle a él ni a mí».

A otra ciudad

La duración del permiso del que va a disfrutar esta persona es de tres días a partir del martes 24 a las 12 del mediodía. Los abogados de Patricia Ramírez le han recomendado que se marche a otra ciudad hasta que regrese a prisión. En este sentido, lamenta que en este caso ella es víctima de acoso, no de violencia de género, lo que le daría derecho –enumera– «a saber si se tiene o no permisos; a poder recurrirlo; a pedir un informe forense y conocer el seguimiento de su evolución mental; a tener el teléfono de un policía» de apoyo que velara por su seguridad.

«Si yo hubiera mentido y dicho que ese hombre y yo nos dimos un beso, yo ahora mismo sería tratada por violencia de género, porque así es: él viene a por mí como mujer, es una obsesión sexual. Pero no mentí: no le conocía, no tenía una relación sentimental... y ahora me encuentro con problemas para que le pongan una pulsera para mi protección».

La primera denuncia de Patricia Ramírez contra D.M.F.A. se remonta a noviembre de 2016, cuando ya se le impuso una medida de alejamiento con respecto a ella. El primer dispositivo de control de su localización se ordena en octubre de 2017, momento a partir del cual el reo «se ha saltado continuamente los límites, quitándose la pulsera y yéndose por ahí. La última vez le pillaron en Córdoba tras 10 o 12 días de búsqueda», indica su víctima. Recuerda además que cuando ingresó en prisión esta última vez estaba obligado por disposición judicial a llevar la pulsera durante doce meses, de los que sólo habrían transcurrido «4 o 5», por lo que Ramírez entiende que en este permiso se debería restablecer esa medida hasta el cumplimiento total del periodo previsto.