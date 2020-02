Macarena Olona: «Tememos que Dolores Delgado impulse la ilegalización de Vox» La cabeza jurídica del tercer partido del Congreso acusa a PP, PSOE y Ciudadanos de aplicar un «rodillo parlamentario» para marginarlos

Macarena Olona (Alicante, 1979), abogada del Estado, se prepara con ilusión para iniciar la actividad parlamentaria de una Legislatura que comienza el martes con la inaguración solemne de las Cortes. En esta entrevista en ABC, en la que lamenta que hayan querido sacar a su grupo de los órganos de dirección del Congreso, confiesa su temor a que el Gobierno Sánchez, a través de la nueva fiscal general del Estado, Dolores Delgado, intente ilegalizar su partido.

—La legislatura comienza el martes ¿Considera que a Vox se le ha tratado en proporción a la representación que tiene en el Congreso?

—Hemos sido absolutamente arrollados por el rodillo parlamentario, que comienza con un gran acuerdo marco entre el PP y el PSOE. Un acuerdo que se está trasladando a la toma de decisión de todos los puestos orgánicos que se están distribuyendo desde que se constituyó el Congreso. Damos por supuesto que va a haber un consenso unánime con el resto de fuerzas para lograr la exclusión de nuestro grupo de los cargos institucionales.

—El enfrentamiento con el PP ha sido total ¿Cree que este será el tono de la relación que mantendrán a la hora de unir fuerzas para hacer oposición?

—No comparto que haya existido un enfrentamiento total con el PP, al menos por parte de nosotros. Tenemos claro a quien tenemos en frente, a quienes propugnan políticas del consenso progre. El PP siempre estará a nuestro lado si está dispuesto a luchar contra esas políticas. Si alguien ha estado enfrentado es el PP a Vox, nuestros puentes y nuestras manos están tendidas y lo estarán a lo largo de toda la legislatura.

—Esta semana hay que negociar la distribución de las presidencias de las comisiones ¿Cuál va a ser su posición?

—El lunes pasado mantuve una reunión con el Grupo Popular. A la vista de lo que ha sucedido en la mesa grande quise anticiparme para evitar ese resultado tan desastroso, por desgracia por la cerrazón del PP. Ha sido imposible llegar a un acuerdo, porque la única respuesta que obtuve del PP es que solicitaban el apoyo de Vox para que el PP tuviera dos sillas en la diputación permanente. Intenté llegar a una solución y que ese no fuera el final del camino y planteamos un contra acuerdo a las lentejas que nos estaban ofreciendo. Un acuerdo global en el que incluyésemos las responsabilidades en las comisiones y la respuesta que se me dio es que hay un acuerdo entre el PP y PSOE y no se valora la entrada de Vox, en función de su importancia, y no va a tener ninguna presidencia. Ya anuncio que lo recurriremos ante la Mesa y al Tribunal Constitucional.

—Ustedes y el PP se reprochan la falta de entendimiento, pero dos no se pelean si uno no quiere, ¿quieren entenderse con el PP?

—Queremos un entendimiento con todas aquellas fuerzas parlamentarias que estén dispuestas a apoyar las políticas de interés general en defensa de los derechos, deberes y libertades de los españoles en todo el territorio nacional. El problema que tenemos es que para que uno de los dos que está presente en la ecuación, como es Vox, pueda evitar esa falta de entendimiento, pasa por bendecir y sonreír la política de rodillo que el PP, previo acuerdo con el PSOE y Cs, nos aplica .

—María San Gil hizo desde ABC un llamamiento a la unidad de la derecha, ¿por qué es tan difícil que se entiendan si el objetivo es el mismo?

—Admiramos profundamente a una persona como María San Gil, con una trayectoria como la suya. Entendemos perfectamente su ruptura con el PP en cuanto ha sufrido la traición a unos valores por los que tantos políticos dieron su vida y fueron asesinados por ETA. Rechazo que no exista un entendimiento entre el PP y Vox en todo lo que afecte a la defensa del interes general de los españoles.

—¿Vox tocó techo en las pasadas elecciones o cree que tiene posibilidad de seguir creciendo?

—Si se convocaran elecciones el resultado duplicaría al de las últimas y recabaríamos el apoyo de los votantes tradicionales del PSOE, que se sienten estafados.

—En solo una semana de Gobierno ya se han producido varios escándalos, ¿le preocupa que este Gobierno se esté convirtiendo en un peligro público?

—Son un peligro público. El grave riesgo es que nos estamos acostumbrando. No nos vamos a rendir, no vamos a dar una bandera por arriada, nunca nos vamos a cansar de denunciar.

—Como mujer, ¿se siente cómoda en un partido calificado de machista?

—Me siento muy incómoda cada vez que se acusa a Vox de ser machista, porque es absolutamente falso, así como otros calificativos. Hemos visto al delegado del Gobierno en Andalucía exhortar a la desaparición de nuestro partido. Yo le digo que colocando a Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, no tiene escrúpulos y tiene unas tragaderas muy grande para aceptar todas las injerencias políticas que sean mandatas por el presidente Sánchez. El final del camino es intentar lograr nuestra desaparición y el cauce legal que tienen es la ilegalización, que lo impulsará la Fiscalía.

—¿Hay un temor cierto?

—Sí, tenemos clarísimo que el objetivo del PSOE y del Gobierno es hacernos desaparecer y el instrumento legal es la Fiscalía, y tienen a la persona idónea.