Macarena Olona: «Este Gobierno socialcomunista tiene un proyecto de poder»

¿Cómo se come que dos partidos que llegaron al poder con un discurso regenerador rechacen tramitar una ley anticorrupción?

Es uno de los episodios de mayor indecencia política, un ejercicio de pura incoherencia. Hicieron auténticos malabarismos dialécticos para justificar lo insostenible. Yo soy una recién llegada a la política y siempre me he preguntado desde fuera cómo es posible que en España no tengamos medidas de protección de los denunciantes de corrupción. Ahora lo he podido vivir en primera persona: el problema es el «estado de bienestar» de los partidos políticos. Y los políticos se protegen entre ellos. Hasta ahora lo habían hecho los partidos tradicionales del bipartidismo, ahora, la gran hipocresía es que quien surgió en 2015, después de un movimiento para luchar por una regeneración democrática, cuando ha alcanzado el poder, se ha olvidado de todos los principios. Iglesias va a la universidad y le llaman vende-obreros. En este Gobierno social-comunista no hay proyecto de país; hay proyecto de poder.

¿Ha sufrido Iglesias una transformación en estos años?

En su discurso y en su realidad. Lo más gráfico es la metamorfosis de su pisito en Vallecas a la mansión en Galapagar. Nunca criticaré los recursos de cada uno, pero revela la misma incoherencia que cuando decía que le «emocionaba» ver patear a un policía y ahora, sin embargo, veinticinco agentes custodian su vivienda.

¿Otra incoherencia los escraches?

Efectivamente. Nosotros denunciamos cualquier manifestación que encierre agresiones a políticos. Tenemos el vídeo en el que un ciudadano disparaba a distintas fotografías de miembros del Gobierno. Lo han criticado vinculándolo con la ultraderecha, no sabemos en base a qué, y no sabemos si lo vinculan a algún partido. Pero ya vimos cómo en 2015 cachorros de PSOE y Podemos guillotinaban simbólicamente a Rajoy.