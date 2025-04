Ayer me dio por pensar qué hubiera pasado si la pandemia del coronavirus se hubiera adelantado tres meses. En enero, Pedro Sánchez ya había cosido los pactos necesarios para alcanzar, en segunda vuelta, la investidura como presidente del Gobierno. A pesar ... de su insistencia previa en marcar distancias con Pablo Iglesias y el independentismo catalán , en el paseíllo hacia el altar del Congreso, el día después de Reyes, uno y otro —el podemita y el agitador del « procés» — desfilaban a su lado más anchos que largos, dispuestos a franquearle el acceso al poder. Ninguno de los tres sospechaba entonces que pocos días más tarde los ciudadanos de este país íbamos a estar confinados en nuestras casas, viendo morir a cientos de personas en medio de una crisis sanitaria mundial sin precedentes. ¿Qué hubiera hecho cada uno de ellos de haber podido asomarse al futuro inmediato por el agujero de una cerradura? ¿Habrían consumado sus planes? ¿Está cómodo Sánchez en el puente de mando del poder político con los socios que tiene alrededor ?

Los ecos que llegan desde la sala de máquinas indican que el Gobierno que tenemos no es un dechado de unidad. Los debates internos se hacen tortuosos. Iglesias brama: Calviño actúa en nombre del Ibex 35. Este virus sí que distingue clases sociales. Sánchez lo aparta del foco como a una rémora molesta que le hace sombra. No hay ningún jinete de Podemos entre los cuatro ministros del Apocalipsis. La pataleta del vicepresidente se hace más sonora. Reclama protagonismo. El que no llora, no mama. Al final consigue su minuto de gloria. No pinta gran cosa en el mecanismo diario de toma de decisiones pero logra escoltar al ministro Illa , en una rueda de prensa que merece figurar para siempre en los anales de la incuria, y se vende a sí mismo como el escudo social de la pandemia. Durante su intervención le brillan los ojos. Se sube a la grupa del virus para hacer lo que siempre ha querido. «Lo público nunca se pone de perfil», dice. «Todo lo que está pasando es por culpa de que los ricos son ricos», piensa. Y la semilla del rencor social se siembra en directo.

Entretanto, el otro socio sanchista, el independentismo catalán, también se sube a la torre del campanario para hacer proselitismo de su causa. Torra quiere rancho aparte. Se rasga las vestiduras por no poder encapsular a su rebaño en una burbuja que les aísle de las miasmas contagiosas del Estado opresor. España nos roba, insiste. Ya no solo el dinero, también los recursos sanitarios necesarios para sobrevivir. El real decreto del Gobierno que consagra la unidad de mando durante el tiempo que dure la crisis es un 155 encubierto. Una excusa para que el Ejército pueda dejarse ver en Cataluña . En el colmo del delirio escribe una carta a los dirigentes europeos y denuncia que Sánchez incumple las recomendaciones de la OMS . Reclama el confinamiento obligatorio y total de toda la población catalana. La Generalitat y el Gobierno tienen «diferentes maneras de entender la salud», dice la portavoz del Govern. Sánchez calla. La ministra de Defensa es la única que le echa galones: «Torra ha sido profundamente desleal», «miente», «no tiene altura», «solo busca el interés propio».

Así las cosas, vuelvo al principio del artículo: ¿Sánchez habría pactado el Gobierno con estos socios de haber podido columbrar lo que se nos venía encima? Teniendo en cuenta que para él la amenaza heteropatriarcal era más grave que la sanitaria en vísperas del 8-M , que el mejor modelo para hacer frente a la situación creada es el de la intervención pública y las requisas, y que vive mejor teniendo a alguien a quien echarle la culpa, pincho de tortilla y caña a que sí. Aunque a veces él se esfuerce por insinuar lo contrario. De ahí los requiebros presupuestarios a Pablo Casado . Una vela a Dios y otra al diablo. Ante el riesgo de que la gestión de la crisis ponga en peligro su poder personal, lo mejor es cubrir todas las apuestas. No hay vacuna, en Moncloa, para el virus del win-win.