La hora de Arrimadas

A Ciudadanos pueden pasarle dos cosas: o sigue empequeñeciéndose y acaba siendo definitivamente invisible, en cuyo caso lo que pase con sus siglas carece del más mínimo interés, o retiene los dos millones de votos que nunca irían a parar a las urnas de un PP en solitario -pero si a los de una coalición en la que figuraran sus señas de identidad-, y entonces queda condenado durante una larga temporada a compartir díptico electoral con la marca de Génova. Estoy seguro de que Inés Arrimadas, si puede elegir, optará por esto último. Francisco Igea hubiera preferido una tercera vía, la de la supervivencia en solitario, que suena a música celestial: preciosa, sí, pero inalcanzable. La política

es el arte de lo posible, no de lo imaginario. Bastaría esta consideración para concluir que al futuro de Ciudadanos solo le queda una bala en la recámara. O Arrimadas o nada.

Ya se ve que en menos de un año las aspiraciones del partido han cambiado notablemente. Rivera quería llevarlo al gobierno de España. Ahora lucha por sobrevivir. La ambición de Rivera llevó a su proyecto político a la ruina. No quería ser el complemento de los grandes. Quería ser uno de ellos. Ahora, Arrimadas está libre de esa tentación. A la fuerza ahorcan. Su pequeñez sobrevenida le brinda la oportunidad de recuperar uno de los sellos distintivos de su proyecto original. Ciudadanos nació en Cataluña, en el momento de más orfandad de los votantes constitucionalistas, con el propósito vocacional de aplastar al nacionalismo. Ahora tiene la ocasión de enarbolar de nuevo esa bandera. Ella es todavía, en el imaginario colectivo de la derecha, la heroína que supo aguantar la ofensiva independentista orquestada con la complicidad del PSC. Aquella brava luchadora, plena de coraje, no solo plantó cara a los forzudos del procés, sino que les ganó las elecciones. Aún no ha dilapidado todo el capital que le brindó aquella hazaña. El hecho de que haya incorporado a su equipo a Jordi Cañas y Marina Bravo, dos de las personas que más le ayudaron en la batalla, envía la señal de que quiere volver donde solía.

Puede hacerlo, además, en complicidad con Pablo Casado. Rectifico: tiene que hacerlo necesariamente con él. Hoy por hoy no hay vida para Ciudadanos sin respiración asistida. Con el PP de Rajoy hubiera sido imposible. Esa doble circunstancia -la de llevar en la sangre el instinto de fulminar al nacionalismo y el de poder entenderse con el nuevo PP- convierte a Arrimadas en la persona indicada para pilotar una transición hacia alguna parte. Su contendiente mira al nacionalismo sin ninguna simpatía, pero no ha sufrido en su propia carne la experiencia de vivir a su lado, respirando el poco oxígeno que su presencia opresiva deja en la atmósfera de la sociedad civil catalana. Tampoco es Igea el hombre indicado para combatir al PSOE -aliado del nacionalismo- en comandita con el PP. Él no quería pactar con Fernández Mañueco y tuvo que acatar la orden de Madrid a regañadientes. De ahí su fijación por cambiar el modelo organizativo del partido. Igea es más socialdemócrata que liberal y en su fuero interno hay una querencia oculta que le acerca más a una orilla ideológica que a otra.

El hecho de que Arrimadas esté en mejores condiciones que su oponente para dirigir el partido no garantiza, sin embargo, que sea capaz de convertirse en la lideresa que la ocasión requiere. Su capacidad de liderazgo, como el valor en los soldados, solo se le supone. ¿Que hay detrás de su superficie vistosa? No están los tiempos para lanzar esa pregunta sobre la hoja de servicios de una mujer. El mero hecho de formularla ya puede considerarse un delito. Ese escudo invisible de lo políticamente incorrecto la protege de miradas inquisitivas. Pero antes o después, la verdad resplandece. Es muy posible que tenga más limitaciones de la de las que ella misma cree -ya veremos- pero hay una que no forma parte de su mochila: la falta de ambición. Pincho de tortilla y caña a que sobre ese cimiento sabrá edificar un proyecto constructivo.