No sé qué ensueño es más disparatado, si el de querer acceder al derecho de autodeterminación y a la amnistía a través de un referéndum pactado, que es el que volvieron a esgrimir el miércoles pasado los caudillos del procés cuando salieron de la cárcel ... con los indultos debajo del brazo, o el de creer que es posible que los independentistas, sin dejar de serlo, renuncien a la posibilidad de llevar a la práctica su deseo, que es lo que el Gobierno les propone. Desgraciadamente, si hay que hacer un pronóstico basándose en la firmeza que exhiben cada una de las partes parece claro que el más fantástico es el de Sánchez. Los indepes van en serio , diga lo que diga la sentencia del Supremo que les condenó. Ellos no hablan de quimeras. Lo suyo es un desafío en toda regla al orden constitucional. Su mensaje es claro: o me dejan alcanzar mis objetivos por las buenas, mediante un acuerdo con el Estado español que elimine las trabas legales que los convierten en imposibles, o los alcanzaré por las malas, saltándome a la torera los límites de la ley.

Eso es lo que dijeron el miércoles ocho de los nueve indultados, entre risotadas, palmeos en la espalda, signos de victoria y befas a un Estado débil que no ha sido capaz de mantenerles en prisión por miedo a la presión de la opinión pública catalana y al descrédito internacional que, según ellos, acarrea el encarcelamiento de líderes políticos elegidos democráticamente por el simple hecho de defender sus ideas. El único que se cortó un poco fue Oriol Junqueras. Hablaba en tono triunfal de la lucha por la libertad de Cataluña pero buscaba evasivas retóricas para no tener que pronunciar la palabra «independencia». Alguno de los miembros del comité de bienvenida le afeó la conducta en voz alta y el presidente de ERC no tuvo más remedio, a regañadientes, que incluirla sin demasiado convencimiento en la parte final de su discurso. Todos los demás, en cambio, hablaron sin ambages de los móviles que impulsarán su acción política inmediata: la vuelta de los exiliados y la proclamación efectiva de una República Catalana independiente mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación. La escena me pareció muy interesante. Daba la impresión de que Sánchez hubiera pactado con Junqueras unas declaraciones descafeinadas, para que el sonrojo no asomara al rostro Gobierno a los pocos minutos de haberle puesto en libertad, y que el resto de los indultados hubieran dejado solo al líder republicano. De ser así –y así es como parece–, el presidente debería tomar buena nota de lo sucedido. Si cree que Oriol Junqueras va a ser el flautista que lleve tras de sí a todos los procesionarios del procés, se equivoca. Lo único que ERC pretende es ganar tiempo para ensanchar la base social de su proyecto independentista . Cuando tenga que volver a las andadas, una vez que se haya mareado la perdiz hasta volverla idiota, lo hará. Como siempre. Artur Mas organizó en 2014 la consulta del 9-N. Rajoy no permitió que el fiscal general investigara si era delito el uso de colegios públicos en la votación porque sostenía que el referéndum no se iba a celebrar. Pero se celebró. Y, una vez consumado, el discurso monclovita fue que no iba a tener con secuencias. Pero las tuvo. De aquellos polvos vinieron los lodos del 1-O. Ahora, los sediciosos indultados anuncian que lo harán por tercera vez. Los ciudadanos escuchan con preocupación esa amenaza y miran al Gobierno con cara de desvalimiento. «Tranquilos, muchachos –responde Sánchez desde la oquedad de su afán megalómano por pasar a la historia como el héroe que resolvió el conflicto con Cataluña–; yo me encargo de mantenerlos a raya. Fuera de la legalidad democrática no hay espacio para la política». ¿Ah, no? ¿Y entonces por qué permite que hagan política quienes defienden unos objetivos que están, todos ellos, fuera de la legalidad democrática? Sánchez mercadea con fuego. Pincho de tortilla y caña a que, cuando se achicharre, el independentismo será más fuerte, el Estado más débil y la idea de España más difusa. Eso sí que no es un ensueño.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión