¿Vox contra las cuerdas?

Luis Herrero MADRID Actualizado: 04/04/2021 01:22h

Conozco a varios espías paraguayos que no dejan de mirar cómo borbotean las tendencias de voto en el puchero de las encuestas. Ninguno de ellos avizora el peligro de que Vox vaya a tropezar con la barrera del 5% y pueda quedarse fuera de la Asamblea de Madrid.

Lo más probable, me dicen, es que no mejore mucho la cosecha electoral de hace dos años. Puede que incluso la empeore un poco. Pero no ven el riesgo del varapalo extraparlamentario por ninguna parte. Y, sin embargo, qué cosas, esa hipótesis empieza a preocupar, según leo en varios periódicos, a los estrategas más timoratos de Génova.

Dando por hecho que Ciudadanos se va a quedar descompuesto y sin

