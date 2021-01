Aquí no dimite ni el Tato

Me cuentan espías paraguayos de solvencia acreditada que en el Consejo de Ministros de hace un par de semanas pasaron algunas cosas insólitas. En plena discusión sobre las pensiones, durante el forcejeo con el ministro Escrivá, Yolanda Díaz se levantó de su asiento con cajas destempladas y abandonó la reunión dando un sonoro portazo. Supongo que los gestos, por airados que sean, no forman parte —estricto sensu— de las deliberaciones del Consejo y quedan exentos de la promesa de guardar secreto que formalizan solemnemente los miembros del gabinete cuando toman posesión de sus cargos. Así que la anécdota no forma parte de ningún tráfico de información ilegal. Aunque la verdad es que tampoco añade gran cosa desde el punto

