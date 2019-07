El lugar donde roban más armas de fuego a la Guardia Civil: en sus casas y fuera de servicio Entre 2007 y 2018 han sustraído 60 armas a la Benemérita, 50 las robaron cuando los agentes estaban fuera de servicio y 26 de ellas del interior de sus domicilios. En el mismo periodo la Policía ha dejado de disponer de 109 y tampoco fueron recuperadas

Belén García-Pozuelo @belengarcia_8 Madrid Actualizado: 05/07/2019 01:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado poseen 169 armas de fuego menos. Se las robaron a lo largo de los últimos doce años y no las han recuperado. No saben dónde están. Los puntos más problemáticos son Madrid, Barcelona y Sevilla, allí han sustraído más dotaciones a la Policía y a la Guardia Civil, pero no son las únicas zonas. En 33 provincias de 50, además de Melilla, han registrado robos de parte de su arsenal. Se trata de un arma larga y 108 cortas, pertenecían al Cuerpo Nacional de Policía y ya no están bajo su dominio. Tampoco el subfusil ni las 59 pistolas de la Guardia Civil: a excepción de diez, todas las robaron cuando los agentes estaban fuera de servicio, según la información que el Ministerio de Interior ha facilitado en virtud a la Ley de Transparencia.

«En algunos casos a lo mejor roban un coche o abren un vehículo oficial de los camuflados y, por circunstancias operativas, están las armas en una mochila». Aunque «no hay ningún modus operandi» esto es lo que puede haber ocurrido en alguna ocasión, explica la Guardia Civil a ABC. Sin embargo, los datos de Interior desvelan que, desde 2007 a 2018, casi la totalidad de las sustracciones han tenido lugar cuando los agentes estaban fuera de servicio: 50 pistolas (de un total de 60) dejaron de estar en posesión de la Guardia Civil cuando estas permanecían en el interior del domicilio, dentro del cuartel o en el vehículo particular.

El 43% de las armas de los agentes las robaron en el interior de sus domicilios - ABC / B.G

Las diez armas restantes dejaron de estar a disposición de los agentes por diferentes circunstancias: «durante el transcurso de un servicio» en Haití y España les robaron una y dos armas, respectivamente, una sustracción que estuvo enmarcada dentro de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas. En el interior del vehículo oficial robaron seis y una en la vía pública. Si las armas sustraídas dentro de las dependencias policiales estaban debidamente guardadas no hay ningún tipo de sanción para los agentes de la autoridad. Pero no siempre ocurre así, si se dictamina que ha habido algún tipo de negligencia o imprudencia el agente es sancionado.

«Cuando ocurre algún suceso de este tipo se abre una investigación interna; primero para depurar responsabilidades, si la hubiera por parte del agente, y para aclarar el motivo de lo que ha ocurrido», expresan fuentes policiales. Siempre que no constituya delito, y la sustracción sea «inexcusable», puede tratarse de una falta grave o muy grave, lo que supondría el cese del expedientado en todas o algunas de sus funciones durante tres meses, o la suspensión de las mismas y el cese en el destino.

El 43% de las armas de fuego las robaron en los domicilios de los agentes

En el interior de las casas de los agentes de la Guardia Civil es donde han robado más armas en los últimos doce años, una suma de 26 de un total de 60, según los datos de Interior. La Benemérita ha tenido que afrontar la sustracción de 17 pistolas Beretta del modelo 92 FS, cinco de la desaparecida marca Star y cuatro H&K USP Compact.

«El guardia civil no está obligado a tener guardada el arma en su casa», informan fuentes policiales a ABC, «hay agentes que estamos autorizados y tenemos licencia para portar armas tanto fuera de servicio como durante el servicio». Aunque desde 2007 hasta 2018, a excepción de 2011, 2012 y 2013, se han registrado sustracciones de armas de fuego en los domicilios de la Guardia Civil, el Ministerio de Interior prefiere no pronunciarse al respecto. «Nosotros, por el simple hecho de ser servicio de la autoridad, estamos de servicio las 24 horas del día», justifica la Guardia Civil.

El desglose del número total de armas (60) corresponde a 42 pistolas Beretta 92 FS, diez H&K USP Compact, siete Star, y el subfusil Star Z-70B - ABC / B.G

Las pistolas sustraídas en los domicilios de los agentes «son las que principalmente llevan las unidades de seguridad ciudadana», explican fuentes policiales en referencia a la Beretta 92F. «Algunas unidades de intervención y de investigación llevan las H&K por sus características especiales y su tamaño, que a lo mejor son más fáciles para portarla de paisano», indica. Ambos son los modelos oficialmente reglamentarios, junto con la pistola Glock, de fabricación austriaca. De esta última marca no ha habido ningún robo en los últimos doce años, pero sí que se han producido sustracciones de armas Star, una firma que no se fabrica desde 1997.

Cinco de los ocho modelos Star que robaron a la Guardia Civil a lo largo de los últimos 12 años, ocurrieron en el interior de los domicilios de las autoridades. «Hay muy pocas en servicio y no tienen por qué portarlas los agentes más veteranos», sostienen fuentes policiales. Las sustracciones de estas pistolas, fabricadas en la antigua armería española Bonifacio Echeverría S.A., coinciden con los años en los que robaron más armas a la Guardia Civil en el interior de sus domicilios que en cualquier otra circunstancia. Esto sucedió en 2007, 2008, 2009 y 2015. En los últimos doce años ha habido robos en cuarteles, dentro del vehículo particular u oficial, durante el transcurso de un servicio y en la vía pública, pero en 2015 solo sustrajeron armas de las casas de los agentes.

Un «arma larga» entre las 108 cortas que robaron al Cuerpo Nacional de Policía

El cañón de esta arma larga medía más de 30 centímetros y la longitud total superaba los 60 cm. El robo ocurrió en Barcelona, en 2007, después de 11 años sin que hubiera una sustracción de una dotación de estas características. En 1996, en Valladolid, fue el último robo. Así lo reflejan los datos del Servicio de Armamento y Equipación Policial, que contabiliza el robo de 17 armas largas desde 1977 hasta hoy.

Históricamente, han dejado de estar bajo la pertenencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado más dotaciones cortas, tanto en la Guardia Civil como en el Cuerpo Nacional de Policía. A ambos cuerpos les han robado 168 armas cortas, de las cuales 108 corresponden a los agentes de la Policía. En 2010 hubo un despunte, con 16 armas robadas, mientras que en 2013 sustrajeron una menos.

2010 fue el año en el que robaron más armas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un total de 27. Ese mismo año fue cuando sustrajeron más dotaciones a los integrantes del Cuerpo Nacional de Policía (16) y a los de la Guardia Civil (11) - ABC / B.G

En este sentido, el punto más problemático para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es Madrid. Según la información que el Ministerio de Interior ha facilitado a ABC, en virtud a la Ley de Transparencia, la capital es donde han robado más armas a los integrantes de la Benemérita y al Cuerpo Nacional de Policía, 25 y 40, respectivamente. Todos los años, desde 2007 a 2018, la policía ha sufrido sustracciones de su arsenal en ese punto de España; los agentes de la Guardia Civil también, excepto en 2007, 2011, 2012 y 2015. Vizcaya es la segunda provincia donde más armas han robado a los integrantes de la Benemérita, con un total de cuatro, mientras que Barcelona está en tercer lugar. En la capital de la autonomía catalana se ha registrado la sustracción de cuatro dotaciones durante los últimos doce años. Para la Policía Nacional, Sevilla es el segundo lugar donde robaron más armas (9), mientras que Barcelona se encuentra por detrás con ocho.