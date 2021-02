Linares: la otra mejilla de las algaradas La paliza de dos policías a un vecino abrió la espita del hastío social y la crisis económica de la única ciudad industrial de Jaén. Los disturbios, con los que nadie se identifica, son ya un recuerdo

Cruz Morcillo SEGUIR Linares (Jaén) Actualizado: 21/02/2021 02:13h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es viernes y no hay ni rastro de revolución. Linares ejerce de ciudad media andaluza con los comercios pandémicos a medio gas y las terrazas de los bares a reventar. De la quema de hace una semana queda un murmullo. «Me da mucha rabia la imagen que se proyecta. Eso no es Linares». Fernando Martínez, ingeniero de telecomunicaciones, se siente tan alejado de los disturbios en las calles de su pueblo como de los clanes que trafican con drogas. La detención de dos policías por la paliza a Carlos Mendoza ha actuado primero como espita del hastío social y después como foco mediático, volcado en un Linares anclado al pasado. Existe, pero no es el único.

Martínez rechazó un suculento