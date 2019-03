El líder de Cs en Baleares dice de Bauzá que «ni está ni se le espera» en ninguna candidatura isleña Xavier Pericay descarta que el expresidente de la Comunidad y exmilitante del PP vaya a colaborar ahora con la formación naranja en el Archipiélago

Josep María Aguiló Palma de Mallorca Actualizado: 04/03/2019 15:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El portavoz de Cs en el Parlamento balear, Xavier Pericay, ha descartado este lunes que el expresidente de la Comunidad y exmilitante del PP José Ramón Bauzá vaya a formar parte de alguna candidatura de la formación naranja en el Archipiélago en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo. «El señor Bauzá ni está ni se le espera», ha afirmado Pericay.

El líder de Cs en las Islas ha respondido de este modo al ser preguntado por los medios sobre la posible incorporación de Bauzá como asesor del partido que preside Albert Rivera. En ese contexto, Pericay no ha negado que el expresidente balear pueda colaborar o tener una relación de asesoramiento con su formación a nivel estatal, pero sí ha insistido en que a nivel autonómico no sería así. «No necesito que me asesore el señor Bauzá, porque creo que su asesoramiento iría más bien en detrimento de lo que yo puedo necesitar en ese sentido», ha apostillado.

«A mí me consta que —Bauzá— no va a tener ninguna relación con Baleares», ha señalado Pericay. Al mismo tiempo, ha recordado que como portavoz de Cs a lo largo de esta legislatura ha estado manteniendo que el expresidente balear era «cosa del pasado» y que «no tenía nada que ver con el presente en esta Comunidad y menos aún con el presente de Ciudadanos» en el Archipiélago. «Por lo tanto, sería absurdo que ahora esto cambiase, que yo andase equivocado y que este señor apareciera por aquí, en alguna lista», ha recalcado.

Coherencia política

«He hablado evidentemente con quien tenía que hablar y me consta que aquí en Baleares no va a estar en ninguna de las listas que en este momento se van a elaborar ni va a tener ninguna actividad política relacionada con Ciudadanos», ha reiterado Pericay, para añadir: «A partir de ahí no diré que estoy encantado, pero sí que estoy relativamente tranquilo».

Pericay ha explicado que si fuera necesario mantendría esa posición en el Comité Ejecutivo de Ciudadanos. «Yo mantendré esta postura, y mientras la pueda mantener, no habrá ningún problema», ha señalado. «Si llega un momento en que yo no puedo ser coherente con lo que pienso, pues evidentemente yo sobro», ha proseguido, si bien ha aclarado que no lo decía en un tono de desafío ni de amenaza, sino en un contexto de «coherencia» política y personal.

«Yo puedo entender perfectamente que desde Madrid consideren que esta persona —Bauzá— puede ser una persona válida para este partido en la función que sea, que tampoco es una función que de momento esté muy clara», ha indicado Pericay más adelante. En ese sentido, siempre será «respetuoso» con las decisiones que pudiera tomar en un momento dado la dirección nacional de su partido. «Si me dijeran que esta persona ha de venir aquí, entonces sí me platearía qué hago yo en este partido», ha afirmado. Ante la eventualidad de esa hipotética incorporación, que por ahora no parece que se vaya a producir, Pericay se plantearía «seriamente» su posición como portavoz de Cs en Baleares «por coherencia».

Elogios a Mesquida

Para Pericay, no existe ningún paralelismo entre la posible o hipotética incorporación de Bauzá a Cs y el reciente fichaje del ex alto cargo socialista Joan Mesquida, quien será el cabeza de lista de la formación naranja en Baleares en las elecciones generales del próximo 28 de abril. Pericay se ha referido a Mesquida de manera muy elogiosa. «Tiene un currículum absolutamente impecable, que no le discute nadie», ha recalcado.

Además, ha recordado que el ex director general de la Policía Nacional y de la Guardia Civil es «una persona que ya hace un año dijo que dejaba el Partido Socialista, por las razones que expuso». Con posterioridad, «la llegada del señor Pedro Sánchez al Gobierno y la política que ha hecho en Baleares el PSOE no han hecho más que reafirmarlo en la decisión que había tomado entonces», ha explicado. Al mismo tiempo, Pericay ha hecho referencia a que Mesquida se presentó días atrás a las primarias para elegir al cabeza de cartel de Cs en Baleares el 28-A, «en las que no tuvo ningún rival».

«Es una persona que tiene una carta de presentación política para nosotros impecable», ha reiterado Pericay, para añadir: «Además, creemos que es una persona que nos puede ayudar, es una persona de ese centroizquierda que nosotros siempre hemos reivindicado como un ámbito de crecimiento del partido, al igual que el ámbito del centroderecha». Por todo ello, ha manifestado una vez más su «satisfacción» por el hecho de que Mesquida sea el número uno por Cs en las Islas en las próximas elecciones generales.