Del libro de Sánchez al coche de Abascal: las ganancias y bienes de los diputados El Congreso publicó ayer la declaración de patrimonio de los nuevos parlamentarios

Conocer a cuánto ascendieron las ganancias de Pedro Sánchez por su libro «Manual de resistencia» o la lista de viviendas en propiedad de Pablo Iglesias e Irene Montero es posible desde ayer tras la publicación por parte del Congreso de la declaración de bienes y patrimonio de la mayor parte de diputados electos el pasado 28 de abril. Sin embargo, no todos los parlamentarios han podido facilitar dicha información a la Cámara Baja, ya que están pendientes de realizar algunos trámites, como la Declaración de la Renta.

Junto a su patrimonio, los diputados tienen que presentar un informe que detalle las actividades extraparlamentarias que desempeñan y sus intereses económicos particulares en los últimos años. No obstante, estos documentos no se han hecho públicos, a la espera del acuerdo definitivo del Pleno del Congreso sobre la compatibilidad de las actividades de los diputados. La declaración de intereses se instauró al final de la pasada legislatura y obliga a los nuevos diputados a dar cuenta de las empresas de las que han cobrado y los regalos que reciben.

La difusión de estos documentos ha puesto el foco de atención en varios protagonistas, más allá de los cinco grandes líderes políticos. Uno de ellos es Adolfo Suárez Illana, que en 2018 recibió más de 200.000 euros de sueldo como abogado, además de 45.000 euros de dividendos de su bufete. Pero no solo eso: la declaración recoge también el acuerdo alcanzado con el despacho de abogados Ontier España por el cese de su actividad y por el que recibirá 450.000 euros a lo largo de cuatro años. También es propietario de cuatro vehículos y varios terrenos rústicos.

No obstante, el de Suárez Illana no es el mayor patrimonio del Congreso. Marcos de Quinto, de Ciudadanos, no ha presentado aún su declaración, pero su patrimonio superaría los 40 millones de euros. La apuesta personal de Albert Rivera fue vicepresidente mundial de Coca-Cola y ganaba más de siete millones de euros anuales.

Por su parte, el recientemente cesado Pablo Echenique, que ocupaba la secretaría de Organización de Podemos, recibió 47.997,98 euros por su trabajo en su partido durante el año 2018, un periodo en el que no fue diputado. Un dato que resulta llamativo es que tiene 4.019,20 euros en criptomonedas como el Bitcoin.

Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, declaró haber recibido solo 23.087,85 euros por sus actividades económicas, por los que pagó 3.227,65 de IRPF. En el banco tiene 2.500 euros y posee varias viviendas, locales y fincas con un grado de propiedad que varía del 12,5% al 100%. También tiene dos coches, uno de 2017 y un Opel Récord Olimpia de 1965.

Pedro Sánchez

104.091,73 euros en un plan de pensiones

El pasado mes de febrero saltó la noticia causando un gran revuelo: Sánchez lanzaba una obra de tinte autobiográfico en la que contaba sus peripecias como secretario general del PSOE antes de su dimisión en 2016 y el camino recorrido hasta que se presentó a las primarias de su partido para recuperar su cargo.

Tal y como recoge la web del Congreso, el líder socialista recibió por «Manual de resistencia» una suma de 16.666,66 euros en concepto de derechos de autor. Pero, según informó Europa Press, tras el pago de los impuestos donó los 8.990 euros que le quedaron de beneficio a Obra Social NUR, una entidad sin ánimo de lucro que ayuda a personas marginadas y sin techo.

En cuanto a su sueldo como presidente del Gobierno, a lo largo de 2018, obtuvo unos ingresos de 35.299,48 euros. Asimismo, Sánchez tiene 40.470,84 euros en cuentas corrientes y más de 100.000 en un plan de pensiones.

Pablo Casado

Una hipoteca de 280.000 euros

El líder del Partido Popular ingresó el año pasado 47.720 euros del partido, además de su sueldo como diputado. También recibió 476 euros como rendimiento de sus inversiones en bolsa -que a fecha de 10 de mayo estaban valoradas en 18.923 euros- y otros 1.700 euros por «cursos, ponencias y seminarios». En total, pagó 32.598 euros en concepto de Impuesto sobre la Renta.

En el banco, Casado tiene una cuenta corriente con un saldo de 30.831 euros. Con respecto a su patrimonio inmobiliario, es propietario del 50% de una vivienda y una plaza de garaje en Madrid que adquirió en 2015. Para la compra, necesitó un préstamo hipotecario de 280.000 euros, del que le quedan por pagar 234.682 euros.

Albert Rivera

El más endeudado tras Pablo Iglesias

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha declarado ante el Congreso que tiene 4.500 euros en su cuenta corriente. En lo que concierne a su salario, el año pasado cobró 48.000 euros de la formación naranja y 41.374 por su puesto como diputado. En el documento que ha presentado queda reflejado también que posee el 50% de dos viviendas con aparcamiento en Barcelona y un coche Volkswagen Golf. Además de sus sueldos, en 2018 percibió 573 euros por el alquiler de viviendas y pagó 30.747 euros en concepto de IRPF.

Rivera es, tras Pablo Iglesias, el más endeudado. Dice tener una hipoteca de 165.500 euros, de la que le faltan por devolver 83.900, y otra de 306.000 euros. De esta última aún tiene pendientes de amortizar 224.700 euros.

Pablo Iglesias

110.000 euros en efectivo

El secretario general de Podemos es el más endeudado de los cinco principales líderes políticos. Para la compra de un chalé en Galapagar (Madrid) -que costó más de 600.000 euros-, pidió junto a Irene Montero, su pareja y la portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, un préstamo de 540.000 euros del que le quedan por pagar unos 475.000 euros. Además, es propietario de una casa en Ávila que adquirió en 2013, y de una motocicleta y un coche, comprados en 2012 y 2017, respectivamente.

Sus ingresos en 2018 no se limitaron a su papel como diputado de Podemos. También ingresó 46.460,21 euros por su trabajo como presentador de televisión y por los libros que ha publicado. En total, pagó en IRPF 31.291,55 euros.

A pesar de su enorme deuda hipotecaria, sus cuentas bancarias están bastante saneadas. Tiene casi 23.000 euros en cuentas corrientes y más de 85.000 en una cuenta de ahorro. Además, tiene una cuenta compartida con su pareja, por lo que le pertenece un 50% del saldo, que asciende a 5.834,21 euros.

Santiago Abascal

Dos posesiones: un coche y una moto

De los cinco principales líderes políticos, el presidente de Vox es el único que no tiene una vivienda en propiedad. Sus bienes más preciados son un vehículo todoterreno Jeep Commander y una motocicleta BMW R80RT. Ha declarado unos ingresos de 55.148,54 euros recibidos de su partido y un saldo en cuentas bancarias de 13.356,26 euros. También tiene préstamos por valor de 20.000 y 2.600 euros, de los que restan por pagar 12.331,87 y 1.226,92 euros, respectivamente. Sus obligaciones fiscales ascendieron a 13.210,02 euros de IRPF.