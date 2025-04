El letrado mayor firma el segundo informe y alimenta la tesis de que hubo orden política para salvar a Rodríguez

El secretario general y letrado mayor del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén, remitió ayer a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet , un informe avalando la inhabilitación del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. Este dictamen, de sentido contrario al que defendió el pasado martes en la Mesa del Congreso, incorpora reveladoras diferencias frente al primero que van más allá del contenido.

La primera página de este último informe lleva tanto el sello de salida de la secretaría general del Congreso con fecha, ayer, y número de documento (348), como el sello de entrada en la secretaría de la Presidencia también con fecha de ayer y número de documento (00167/2021), además de que todos los folios contienen el membrete del secretario general del Congreso y el último lleva su firma manuscrita.

Segundo informe con sello y firma fechado el 25 de octubre ABC

El dictamen previo, sobre el mantenimiento de Rodríguez en su escaño, no llevaba sello alguno de salida y entrada, ni membrete del servicio que lo emite, ni firma de su autor . Todo ello llevó a Vox a denominarlo «informe fantasma» porque además de su falta de autoría , la Mesa del Congreso no lo había solicitado y cuando la portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, pidió en la Junta de Portavoces a Batet que explicara quién había pedido ese informe, la presidenta de la Cámara no lo quiso revelar. La autoría pertenecía a Gutiérrez Vicén y su equipo.

Primer informe sin sello y sin firma, fechado el 18 de octubre ABC

Estas diferencias de procedimiento entre uno y otro, habiendo sido solicitados ambos por la presidenta y no por la Mesa, alimentan la tesis defendida por la oposición conservadora respecto a que existió una orden política para que no se le retirara el escaño a Rodríguez, con el objetivo de evitar más tensiones entre el PSOE y Unidas Podemos.

También alimentan la crítica de que existe un uso partidista de los servicios jurídicos de la Cámara ya que ante las fuertes críticas que Batet está recibiendo desde Unidas Podemos , que pide su dimisión y le llegó a amenazar con una querella, el informe que avala su decisión ha sido emitido esta vez con el respaldo específico de la secretaría general. Y ello pese a que el debate del primer informe formaba parte del orden del día de la reunión de la Mesa del Congreso y este segundo no va a ser debatido por este órgano al haber sido ya ejecutada la decisión.

«Con su registro y firma. A diferencia del informe fantasma previo. Que decía lo contrario. Prostituyen todo lo que tocan», ha denunciado Olona vía Twitter haciéndose eco de la información de ABC lamentando que Batet intenta ahora «protegerse del amago de querella de Podemos».

La existencia de estas diferencias entre ambos informes ha vuelto a irritar a Unidas Podemos que la ha considerado una «irregularidad más» de Batet. «Un informe que dice lo contrario de lo que decía el primero. Lo sabemos por la prensa porque no hemos recibido el informe como principal grupo parlamentario afectado», ha denunciado el portavoz morado en el Congreso, Pablo Echenique.

El dirigente de UP ha atacado de nuevo a la Presidencia de la Cámara por retirar el escaño a Alberto Rodríguez «sin que nada haya cambiado», considerando el caso un «escándalo jurídico» y pidiendo nuevamente su dimisión.

El secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, ha acusado a Batet de no defender ni «la dignidad» del Congreso ni los derechos de Rodríguez y así se lo ha trasladado a la presidenta de la Cámara durante la reunión de la Mesa de este martes. No obstante, Pisarello ha evitado pedir su dimisión como sí ha hecho Echenique. Asimismo, ha intentado restar importancia al segundo dictamen asegurando que es una «nota» y no «un informe jurídico», avanzando, no obstante, que «la tendremos que estudiar«.

Pisarello ha reclamado a Batet que indique «cual es el acto formal que ha permitido que se le quite el escaño» a Rodríguez y «por qué ese acto formal no se ha dictado en la Mesa» ni ésta fue informada previamente. La formación morada ha continuado también con sus ataques a los jueces y la portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, le ha querido enviar el siguiente mensaje al presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, «si quiere hacer política que se quite la toga y se presente a unas elecciones».

En cambio, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra , consideró un «auténtico esperpento» todo lo acontecido en el Congreso desde que el pasado 6 de octubre se conoció la sentencia que condenaba a Alberto Rodríguez. «Los españoles no merecen ver este espectáculo y no debiera haberse producido», ha reflexionado, considerando que Batet debería haber protegido la imagen del Congreso y no entrar en un conflicto con el Tribunal Supremo.

Gamarra ha remarcado que la «intención» que tenían PSOE y Unidas Podemos la semana pasada era otorgar a Rodríguez un indulto «de facto» a través de la Mesa y con una votación.

Desde Vox también se ha pronunciado su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, insistiendo en que sigue sin constar «quién pidió» el primer dictamen que «no lleva sello ni firma y que nadie al parecer lo había pedido».

Además, ha acusado a los servicios de prensa de Presidencia de difundir «información falsa» al asegurar que el jueves existió una votación formal en la Mesa del Congreso para pedir al Tribunal Supremo que aclarara esa sentencia. «No se acordó tal cosa» ha subrayado Espinosa de los Monteros, subrayando que así lo reflejan las actas de la Mesa del Congreso. Para el dirigente de Vox, la actuación de los órganos de la Cámara la semana pasado fue «vergonzosa y gravísima».

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha subrayado que «cuando conocimos el primer informe que elaboraron los letrados del Congreso, pudimos comprobar cómo no tenía sustento en la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo en materia de ejecución de sentencias». Y por ello, ha considerado una «buena noticia» que los servicios jurídicos de la Cámara hayan «rectificado» y realizado un segundo informe conforme a «la jurisprudencia correcta».

El martes pasado Gamarra denunció la existencia de una estrategia para «salvar a Rodríguez» de cumplir la condena y acusó a la Mesa de interpretar la sentencia del Tribunal Supremo para no ejecutarla. Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal , dijo del primer informe de Gutierréz Vicén que «carece de fundamento».