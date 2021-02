Lesmes da marcha atrás e incluye los nombramientos en el Pleno del jueves tras forzarle ocho vocales Será en esta reunión donde los veinte vocales decidan si siguen cubriendo plazas tras el ya factible acuerdo para su renovación

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha dado marcha atrás y ha incluido los ocho nombramientos previstos en el orden del día del Pleno del próximo jueves. El escrito que ocho vocales presentaron ayer instando al presidente a que los volviera a incluir le obliga a hacerlo en base al Reglamento de Organización y Funcionamiento del CGPJ, explican a ABC fuentes del órgano. De esta forma será en la reunión del jueves donde se verán los apoyos que suscitan estos nombramientos y si se decide continuar con ellos.

Como informó ABC, Lesmes decidió ayer paralizarlos tras constatarse, por declaraciones de los representantes de PSOE y PP, la viabilidad de un acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Esta paralización se decidió también en dos ocasiones el pasado año, cuando en enero y julio el pacto parecía estar cerca. Sin embargo, es precisamente el precedente de estos acuerdos frustrados el que llevó ayer a ocho vocales de distintas sensibilidades (cuatro conservadores y cuatro progresistas) a suscribir el citado escrito, porque consideran que el CGPJ no debe paralizar su actividad hasta que ese acuerdo no sea una realidad.

Lo cierto es que, a diferencia de las anteriores ocasiones, donde la cobertura de nuevas plazas y sus candidatos obtuvieron un respaldo abrumador, ahora no estaba tan claro que la votación fuera tan mayoritaria. Y ello porque al menos tres vocales del sector conservador se han apartado del bloque que venía respaldado esos nombramientos y no estaba claro que pudieran salir adelante, no ya con la mayoría necesaria, que sí saldrían, sino con una mayoría potente que legitime la actuación de un CGPJ en funciones.