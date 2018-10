Lastra vaticina un acuerdo presupuestario «en las próximas horas» y Podemos dice que están estancados La portavoz del PSOE en el Congreso da prácticamente por cerrado el acuerdo y la portavoz adjunta de Podemos, Ione Belarra, se muestra «preocupada» por el enquistamiento en puntos clave

Un par de minutos. Ese es el tiempo transcurrido entre una Adriana Lastra dando casi por cerrado un acuerdo presupuestario «en las próximas horas» e Ione Belarra denunciando un «enquistamiento» en las negociaciones en puntos clave para Podemos. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha asegurado tras la reunión de la Junta de Portavoces que «se ha avanzado mucho en la negociación» y se ha mostrado convencida de que el Gobierno logrará alcanzar un acuerdo con Unidos Podemos: «Avanzamos en muy buena dirección».

La número dos del PSOE se ha dicho «optimista» y ha avanzado que «en las próximas horas, en los próximos días» podría haber novedades al respecto. Lastra ha dicho que se hablará «con todos los grupos», como respuesta a las quejas de los independentistas catalanes, que lamentan no haber sido contactados todavía por el Gobierno para negociar. Pero esos contactos se desarrollarán una vez haya un acuerdo con Podemos.

Apenas unos instantes después, la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, mostraba públicamente la «preocupación» de su partido por la marcha de las negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez. Si el lunes el secretario de Organización, Pablo Echenique, denunciaba que la propuesta del Ejecutivo no estaba a la altura de las expectativas de la formación y que, de momento, estaban en el «no» a las cuentas, este martes Belarra insistía en que los puntos de desacuerdo pueden hacer peligrar la marcha de las negociaciones.

La portavoz de Unidos Podemos ha anunciado que en este momento hay cuestiones de las negociaciones que están «en un punto muerto». Belarra, como ya hiciera Echenique, se refirió explícitamente a las exigencias de su partido en materias como la vivienda, la reforma laboral o la denominada ley mordaza.

Sobre la posibilidad de que se pueda producir una reunión en las próximas horas entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para desencallar la situación, la portavoz ha asegurado que antes de organizar un encuentro el Gobierno «se tiene que mover mucho» de su posición actual en estas materias. Al ser preguntada por el «optimismo» de Lastra, Belarra ha afirmado no estar de acuerdo con las sensaciones de la portavoz socialista: «Si las medidas son meramente cosméticas, no podrán contar con el apoyo de Unidos Podemos. No soy optimista».