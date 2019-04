Lacalle acusa a Ábalos de «tergiversar» y «manipular» su palabras: «Está mintiendo a sabiendas» El candidato popular concedió una entrevista en la que hablaba de las pensiones y destacaba el hecho de que España es en el único país en el que han crecido durante la crisis. Un día después, Sánchez atacó al PP por querer desmantelar el sistema público de pensiones

Recién estrenado el mes de abril, y con el inicio oficial de la campaña electoral a la vuelta de la esquina, los partidos políticos han sacado «la artillería» de cara al 28A. En este escenario, las pensiones han entrado en campaña, y lo han hecho tras la polémica desatada por la entrevista al economista Daniel Lacalle, publicada este sábado en el digital Eleconomista.es. El economista, que es el número cuatro en las listas del PP al Congreso por Madrid, ha acusado a Pedro Sánchez de «tergiversar» sus palabras y a José Luis Ábalos de «mentir».

En esa entrevista, Lacalle aseguraba que «España es el único país que, con respecto a otros países que han estado en una situación similar, han crecido las pensiones. Los demás las han reducido hasta el 40%. Por tanto, el debate no es cuánto se revalorizan, sino cuánto se recortan». Esta afirmación llegaba después de otra pregunta a la que el economista respondía que la Seguridad Social no tiene «ningún problema y que las cotizaciones estaban a nivel récord». En ella también destacaba que la bajada de las pensiones era consecuencia directa de una situación de crisis derivada de una mala gestión económica.

Las palabras del economista popular fueron la mecha de un fuego que Pedro Sánchez avivó en el mitin que protagonizó este pasado domingo en Tarragona. En su regreso a Cataluña, el presidente del Gobierno arremetió contra el PP aprovechando la entrevista de Lacalle y acusó a los populares de querer privatizar el sistema de pensiones. «La derecha en este país no está proponiendo la revalorización de las pensiones; está proponiendo el recorte de las pensiones», aseveró Sánchez.

El líder del PSOE basó su arenga en las palabras del economista popular, pero obvió el hecho de que Lacalle en ningún momento habló de modificar, o dilapidar, las pensiones públicas. « No se puede convertir en una mercancía lo que es un derecho y la clave de bóveda del Estado de bienestar», sentenció Sánchez, después de asegurar que tenía intención de blindar el Pacto de Toledo en la Constitución (algo para lo que necesitaría aunar un amplío número de parlamentarios en las elecciones para así poner en marcha una reforma constitucional).

En la misma línea que el líder del PSOE se ha manifestado este lunes José Luis Ábalos. El ministro de Fomento ha acusado al PP de querer «aniquilar el sistema público recortando las pensiones».

«Estoy en contra de bajar las pensiones»

Tras la polémica suscitada, Lacalle ha rechazado las palabras de los socialistas y ha acusado a Ábalos de mentir «a sabiendas» de que lo está haciendo. «Está mintiendo de manera consciente para introducir el miedo a los votantes sobre algo que no he dicho, sino todo lo contrario», ha criticado en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press. El economista y candidato al Congreso de los Diputados asegura que no defiende la bajada de las pensiones. «Están utilizando la peor de las tácticas políticas con una cuestión de Estado como son las pensiones», ha indicado.

El popular ha hecho hincapié en que Sánchez «ha tergiversado» sus palabras y la propia periodista ha aclarado, tras la polémica, que Lacalle expresó que estaba en contra de bajar las pensiones. Además, ha hecho pública la transcripción íntegra de la respuesta del popular en la que se refleja su rechazo a bajar las pensiones porque «eso no funciona». En este sentido, el líder del PP, Pablo Casado, ha recordado en un desayuno informativo que Sánchez «votó como diputado a favor de la congelación de las pensiones».