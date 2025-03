«La Justicia derrotó al procés y el PSOE de Sánchez lo ha resucitado»

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo , ha cargado duramente contra el significado de la reunión bilateral celebrada ayer en La Moncloa entre el Gobierno y la Generalitat. Para la dirigente popular, que Pedro Sánchez permitiera el encuentro supone dar «un premio» al independentismo después de que la Justicia condenara a los impulsores del procés y el referéndum ilegal de Cataluña.

«La Justicia derrotó al procés y la política lo ha resucitado, entendiéndose por política el PSOE de Pedro Sánchez», ha subrayado Álvarez de Toledo en la presentación, esta tarde en Madrid, del libro «La telaraña» (Ariel), escrito por Juan Pablo Cardenal. «La mesa del miércoles en Moncloa es una victoria política moral total del separatismo. Es decirles que llevan razón», ha insistido la portavoz popular, que ha acompañado al escritor en el acto junto al también periodista Ignacio Torreblanca.

«Cuando desjudicializamos la política, tenemos un grave problema», ha detallado la portavoz parlamentaria del PP, quien ha identificado al PSC como el principal escollo para que el constitucionalismo siente las bases para derrotar a los grupos secesionistas en Cataluña. «El cáncer que tenemos es el PSC. Si estuviera del lado bueno de la historia, no habría este problema», ha diagnosticado Álvarez de Toledo, que también ha puesto en cuestión que la delegación de la Generalitat en Moncloa negociara en nombre de todos los catalanes. «Es un discurso falaz, el Gobierno no negocia con Cataluña, negocia con una mitad de Cataluña », ha clamado para poner de manifiesto el abandono que sufre la población catalana no independentista.

Queda mucho

«El golpe continúa», ha asegurado, por su parte, Cardenal, buen conocedor de cómo el independentismo catalán se planteó minar la imagen de España en el extranjero extendiendo una red de entidades e instituciones pagadas con dinero público, según relata en el libro. «El colofón es la reunión de ayer. La humillación fue tremenda. Allí había un tipo que decía que éramos bestias», lamentó el escritor, quien ha confesado que ya en el año 2005 charló con un amigo sobre el pulso catalán: «Un amigo ya me dijo entonces que el tema estaba tan mal que, al llegar a un momento límite , PP y PSOE se iban a aliar, pero que iba a ser tarde. Pienso que hemos llegado a esa situación límite y PP y PSOE no se han aliado. El problema es que tampoco lo ha hecho el centro-derecha».

Torreblanca, en este sentido, ha refrendado que el constitucionalismo ha pagado su «incomparecencia», especialmente cuando el aparato independentista ejecutó con precisión su hoja de ruta. «Hemos luchado tarde y mal contra esto», ha apostillado el periodista.