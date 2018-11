Jusapol corta el tráfico ante el Congreso horas antes de que se vote su ILP por la equiparación salarial Todos los grupos parlamentarios han avanzado su «sí» a la iniciativa registrada por la plataforma de cuerpos policiales

Gregoria Caro

@gregoriacarod Seguir Madrid Actualizado: 13/11/2018 16:04h

La plataforma de policías y guardias civiles Jusapol ha dado un golpe en la mesa al Gobierno y ha pasado la noche de acampada frente al Congreso de los Diputados. Todo horas antes de que se someta a votación su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la Cámara Baja, para regular por ley la equiparación salarial entre los distintos cuerpos policiales que actúan en España. Y, por si fuera poco, Jusapol ha doblado el pulso durante este mediodía cortando el tráfico en los aledaños de la puerta de los leones del Congreso.

La equiparación salarial de los cuerpos policiales ha sido el primer punto de la sesión plenaria de este martes. A priori, todos los grupos han adelantado su «sí» a la petición impulsada por la plataforma.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, acudió a la propia protesta tras la reunión de su grupo parlamentario para trasladar el apoyo de su partido a los manifestantes. «Es de justicia de igualdad. Ya toca. Lo único que piden es cobrar lo mismo por el mismo trabajo», expresó Rivera. Una defensa que ha reiterado durante su intervención en el pleno: «Hoy votaremos a favor y con mucho orgullo, es una propuesta justa, de igualdad y democrática». Y ha añadido: «Al mismo trabajo, mismo sueldo, da igual que seas policía nacional o autonómica».

El diputado socialista, David Serrada, ha lamentado que se estén utilizando a las fuerzas y cuerpos de Estado para hacer política. «En términos sociales es un rotundo éxito de la sociedad civil, no es una iniciativa de nadie, es de todos. Quédense con estos», ha expuesto Serrada, que asegura quién lo utiliza de manera partidista «jamás merecerá ganar unas elecciones».

El socialista, además, ha asegurado que la iniativa no es la que hubiese aprobado el PSOE, pero que la apoyará por «responsabilidad y sentido de Estado». Ya a mediodía la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, había garantizado el aval de su grupo parlamentario.

El acuerdo de Zoido

Si bien es cierto que en un princpio PSOE y PP estaban recelosos de apoyar la petición, finalmente votarán a favor. Sendas formaciones habían mostrado sus dudas haciendo defendiendo el acuerdo que firmó el extitular de Interior Juan Ignacio Zoido con los sindicatos con representación –que se plasmó en los presupuestos de 2018– y que ha respetado el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

De hecho, el diputado del PP José Alberto Martín-Toledano le ha reprochado a los grupos Unidos Podemos, PSOE y Ciudadanos que ninguno de ellos «enmendó» el acuerdo de Zoido. «Señores del PSOE no amenacen con que si no hay Presupuestos no hay equiparación, porque la tiene que haber, porque está en el acuerdo», ha advertido desde la tribuna Martín-Toledano.

La iniciativa de Jusapol fue registrada en la Cámara Baja por el presidente de la plataforma, Natan Espinosa, después de conseguir 500.000 firmas ciudadanas para denunciar que el acuerdo que mantiene el Gobierno con los sindicatos es «insufiente».