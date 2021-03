La Junta Directiva Nacional del PP no abordará mañana el cambio de sede del partido Los estatutos establecen que la sede nacional podrá ser cambiada por acuerdo del máximo órgano interno entre congresos

Mariano Calleja SEGUIR Madrid Actualizado: 22/03/2021 18:17h

La Junta Directiva Nacional del Partido Popular, máximo órgano interno entre congresos, pasará por alto mañana el cambio de sede anunciado por Pablo Casado, a pesar de que los estatutos de esta formación política establecen que es necesario su acuerdo para poder mudarse de Génova, 13.

El presidente del PP anunció el cambio de sede el pasado 17 de febrero, apenas tres días después del batacazo de su partido en las elecciones autonómicas catalanas. En el Comité Ejecutivo Nacional que se celebró ese día se atribuyó en buena medida el mal resultado en Cataluña a la irrupción de Luis Bárcenas en la campaña y a su 'confesión' sobre la caja B del PP.

Según los estatutos del PP, «la sede nacional del Partido se fija en el número 13 de la calle Génova, de Madrid, y podrá ser trasladada por acuerdo de la Junta Directiva Nacional, sin necesidad de modificar los presentes Estatutos».

Fuentes populares explicaron entonces que no era necesaria ninguna votación, sino que se trataba de informar a la Junta Directiva Nacional, para obtener su acuerdo por asentimiento, algo sobre lo que no tenían ni una sola duda.

Ahora, en la primera Junta Directiva Nacional que se convoca desde el pasado mes de agosto, el cambio de sede no está en el orden del día, según han confirmado fuentes populares. Según han explicado, no se debe a que se haya frenado la búsqueda, que sigue adelante, sino a que «ahora no toca», porque todo el partido está volcado en las elecciones autonómicas de Madrid del próximo 4 de mayo.