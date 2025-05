Juicio a la cúpula de los Mossos, en directo: Laplana reconoce que las llamadas de Trapero el 20-S no eran algo normal El exmayor dice que la Policía Nacional tampoco cerró colegios la víspera del 1-O

14.42

Concluye la declaración de Laplana. Se suspende la sesión hasta mañana

14.41

''¿Ha mantenido alguna  reunión con algún miembr o de la Generalitat, ANC, Omiunm o Trapero para valorar la creación de un Estado independiente?'', le interpela su letrada. " No, rotundamente. Siento no haber podido llegar a tiempo a todas las peticiones que nos iban haciendo''. Informa Nati Villanueva.

14.39

Dice que "en ningún momento" tuvo contacto con la secretaria judicial , quien salió de la Consejería, ya de madrugada, por la azotea del edificio anexo. Niega, además, que los agentes de la Guardia Civil que estaban fuera del edificio tuviera que refugiarse dentro. Informa Nati Villanueva

14.35

Laplana responde a su abogada que Sànchez ''había venido ahí con una única atribución: colaborar en una formación de un pasillo de voluntarios. Él podía decir misa sobre cómo tenían que entrar los voluntarios, él no tenia ninguna capacidad para condicionar ninguna actuación, su capacidad de influencia era totalmente nula; él no es quien para entrometerse en las decisiones de la Policía. Informa Nati Villanueva

14.32

A preguntas de su letrada, que también lo es de Trapero, Laplana dice que nunca hasta ese día había visto a Sànchez. Le pregunta si cuando Trapero le llamó, le "obligó" a hablar con Jordi Sànchez, si se trataba de una orden. Dice que no. Informa Nati Villanueva

14.32

En ningún momento nadie le dijo que no mandaban más refuerzos porque no tuvieran efectivos. Informa Nati Villanueva

14.29

El fiscal le dice que en sumario constan que ella hizo dos llamadas más a Trapero, a las 21.35 y a las 21.36 y le pregunta si él la volvió a llamar. «No lo recuerdo, hice tantas llamadas ese día... »

14.28

Laplana traslada al comisario Molinero que los miembros de la comisión judicial quieren salir todos juntos pero la intendente no puede concretarle cuándo van a salir porque la diligencia se retrasaba por problemas informáticos. Más tarde le informaron de que no se irían de allí sin los vehículos que habían quedado sitiados. A las diez llegó mi relevo. Informa Nati Villanueva

14.27

Laplana dice que estuvo esperando a ver si acababa el dispositivo hasta las 22 horas, cuando llegó su relevo el inspector García

14.22

El fiscal no entiend e por qué tiene que hablar con Sànchez si ya lo hace con Trapero . Laplana dice que para cuestiones puntuales. ''Él no es mi jefe y no tengo que recibir órdenes suyas''.

14.21

Laplana llamó a Sànchez para pedir que alargara el pasillo con voluntarios y le preguntó que hasta qué hora tenían que mantener ese dispositivo. Ella le dice que no sabe cuánto tiempo tardará en salir la comisión judicial y el líder de la ANC le responde que no puede mantenerlo. Sànchez se encaró con Laplana porque entró enfadado a preguntarle por qué llegaban antidisturbios y ella le responde que no tiene por qué darle explicaciones. Informa Nati Villanueva

14.20

La acusada explica que le dicen que detectan una gran resistencia de los concentrados para hacer un pasillo para la entrada de detenidos

14.17

En el Cecor le informan del operativo que se está preparando para la s alida de la comisión judicia l. Es ahí donde se tomaban las decisiones y se gestionaban los recursos. Informa Nati Villanueva

14.10

Rubira pone de manifiesto la contradicción con las horas en el atestado. Ella dice que puede que se deba al estado de confusión en el que se encontraba. Informa Nati Villanueva.

14.06

"¿ Es normal que Trapero la llame en el ejercicio de su actividad profesional? ", pregunta Rubira, en referencia a la llamada que le hace el mayor de los Mossos para decirle que iba a ir Sànchez. " No" , responde la intendente. Informa Nati Villanueva.

14.04

Laplana convocó la reunión y pidió que les prestaran una sala en la primera planta para no hablar en el hall. El teniente de la Guardia Civil le pide que Xavier Vidal, el número dos de Sànchez en la ANC, no entre en la sala . Es ahí donde el teniente nos dice que hay armas en los vehículos. Después entró Vidal pero no le dijeron nada de las armas. Informa Nati Villanueva

14.04

Laplana explica que se enteró q ue había armas largas en los vehículo s de la guardia civil sobre las 14.15.

14.03

Aparte de la petición de un cordón para entrar los detenidos hubo dos peticiones más. Que el cordón policial se conservara mientras los detenidos estaban en esas dependencias y que se a islara a los vehículos de la Guardia Civil que estaban sitiados por la masa. Ella contacta tres veces con Sànchez, las tres a petición de mandos de Laplana para buscar una solución para llevar los vehículos al interior del edificio. Informa Nati Villanueva

14.00

Dice que ella tiene noticias de Sànchez es cuando Trapero llama a Laplana y le dice que Jordi Sànchez, el líder de la ANC hoy condenado por sedición en el Supremo, se ha ofrecido a hacer un pasillo por el que circularan los detenidos. Continuaban con su actitud reivindicativa, cánticos... pero no recuerda lo que gritaban. Informa Nati Villanueva .

13.55

La acusada recibió una llamada del comisario Molinero pasadas las doc e y le comento que llegaría a las dependencias un representante de ANC (Asamblea Nacional Catalana) para ver si, juntos con los agentes de mediación, de podía hacer una gestión para separar a los concentrados . Dice que hasta entonces no había visto a Jordi Sànchez . El atestado elaborado por la propia intendente sí alude a él. Informa Nati Villanueva

13.53

Los agentes de mediación intentaron q ue la gente se bajara de los coches logotipados de la Guardia Civil que estaban allí aparcados y que habían q uedado sitiados por los concentrados. Informa Nati Villanueva

13.51

Aun así, dice que elevó a su superior la petición. Rubira le pregunta si sabía que iban a entrar los detenidos para estar presentes en los registros. Ella dice que la Guardia Civil le informa de que van a trasladar a tres. Le llama el comisario Ferrán López y le conmina a que se ponga en contacto con el responsable de la brigada móvil para que haya una entrada segura de los detenidos . Contactó con él y él le dice que valorarán cómo preparan el dispositivo. Los agentes de mediación llegaron cerca de las once. Intentaron hablar con la gente para que no acercaran tanto a la cristalera pero no hacían caso. Informa Nati Villanueva

13.48

Laplana explica que le dicen que la guardia civil ha detenido a tres personas y su traslado a la sede de Economía en relación al referéndum ilegal. Ya estaba los agentes de mediación

13.45

Laplana dice desconocer el motivo por el que se estaban registrando las dependencia s de Economía.

13.44

Ante su petición de hacer un perímetro de seguridad, les comentó que "atendiendo al número de personas y su actitud reivindicativa no parecía posible ni aconsejable hacer el perímetro de seguridad que pedían porque podríamos haber tenido una reacción de los concentrados en forma de resistencia pasiva que podía haber provocado unos desórdenes públicos no deseados ". Informa Nati Villanueva .

13.41

Dice que si s e hubiera apartado a la gente se hubieran generado unos "desórdenes públicos incalculables ". Cuando llega a la puerta del departamento de Economía había dos agentes de Mosssos y dos de la Guardia Civil que custodiaban el edificio. En ningún momento tuvieron intención de agredir a los agente s. "En ningún momento mis compañeros me hicieron llegar que escupieran a la Guardia Civil". A las 9.54 entra en el interior del departamento y pidió hablar con algún responsable de la Guardia Civil, el responsable de seguridad de la comitiva judicial y una persona que ''pensé que era capitán''. Informa Nati Villanueva

13.37

Cuando ella llegó a las dependencias Laplana dice que insultaban a los mossos y a la guardia civil y desconoce si escupieron a los guardias civiles.

13.24

"¿En los cánticos se cantaba también que no saldría la Guardia Civil (del edificio) ?", pregunta el fiscal. No lo recuerda. Informa Nati Villanueva

13.32

Pese a lo que dice el atestado, Laplana niega haber sido jefa del operativo. Sostiene que era una representante de los Mossos. Informa Nati Villanueva.

13.30

Según Laplana, las personas no mostraban una actitud violenta ni ningún intento de intrusión . Rubira le pregunta por qué en aquel momento, cuando estaba todo tranquilo, no se puso un perímetro de seguridad para evitar lo que pasó después. Informa Nati Villanueva

13.26

La Guardia Civil comunica a los Mossos que tienen que ampliar el perímetro después del mediodía, para dejarlo «libre de manifestantes». Ellos lo comunican a la sala de mandos y un mando (intendente) se lo dice a ella. Y las furgonetas que van llegando de este Cuerpo se destinan a la reacción, no se colocan delante de la puerta de la consejería. La acción de los concentrados era reivindicativa.

13.25

Le pregunta el fiscal de los concentrados ante la sede de la consejería y dice que hay mucha gente y se congrega gente radical.

13.16

En la línea de Trapero, Laplana explica el papel de las unidades de mediación en conflictos como el que aquel 20 de septiembre se planteó ante la Consejería de Economía de la Generalitat. El día 20 Lapalana estaba en reposo por un cuadro de vértigos. A las ocho de la mañana de ese día recibe una llamada informándole de que se estaban realizando registros. Informa Nati Villanueva.

13.10

El interrogatorio de Laplana corre a cargo del fiscal Pedro Rubira. Informa Nati Villanueva

13.01

Al inicio del juicio, el tribunal aceptó que una vez que declare pueda ausentarse del juicio al alegar su defensa que sufre un cuadro de estrés postraumático. Informa Nati Villanueva.

13.01

Empieza a declarar la intendente Teresa Laplana , la encargada del operativo policial de Mossos el 20 de septiembre durante los registros en la Consejería de Economía. Informa Nati Villanueva.

12.36

Receso de diez minutos.

12.29

La letrada aborda ahora en su interrogatorio el capítulo de los documentos que fueron llevados por Mossos a una incineradora (para su destrucción) . En el traslado las furgonetas fueron interceptadas por la Policía. Trapero apunta que solo se interesó por si lo que se había destruido estaban «en las bases». Se le dijo que sí. Informa Nati Villanueva.

12.25

Sobre la documentación incautada Trapero dice se dividió en dos bloques, uno de ellos denominado ''espionaje político'' en relación con el referéndum ilegal sobre el que se instruyó una causa al respecto.

12.08

El mayor aborda su «plan» para detener a Puigdemont si se lo ordenaba un juez . A las ocho y media del 24 de octubre los comisarios Ferrán López y Molinero fueron al despacho de Trapero. Los tres se pusieron en un escenario de gravedad si se declaraba la declaración unilateral de independencia y «pensamos que podríamos recibir una orden para detener al president o a miembros del govern». Di unas indicaciones, «no sé si se pueden llamar instrucciones», y les pregunté si pensaban que lo razonable era que «lo detuviera yo». Ellos se ofrecieron a hacerlo. «Les dije que era un tema que iba a ser de una trascedencia de por vida», por lo que esos hipotéticos arrestos tenían que llevarlos a cabo los mandos de los Mossos.. Informa Nati Villanueva.

12.03

Trapero insiste en las advertencias a los miembros del govern sobre la previsión de violencia si seguían adelante con el 1-O y de la imposibilidad de contener a 2,3 millones de personas. «Espero president que no tengamos que lamentar nada», recuerda que le dijo a Puigdemont cuando éste le manifestó su intención de mantenerlo. Informa Nati Villanueva

12.01

Trapero cree que si hubieran estado en este centro de mando desde donde se seguían los acontecimientos «se habrían evitado muchas suspicacias». Informa Nati Villanueva.

12.00

Aunque en un primer momento el comisario Ferrán López dijo que representantes de Policía Nacional y Guardia Civil estarían con los Mossos en el centro de mando (Cecor), al día siguiente no fueron. Informa Nati Villanueva

11.52

Después del 1-O los tres cuerpos presentan ante la magistrada un informe de la actuación de cada cuerpo. Ahí están expuestas las actuaciones también de los días previos. La Policía Nacional, como los Mossos, también constató que el día anterior al referéndum que los colegios estaban abiertos. En su informe la Policía Nacional no deja constancia de haber cerrado ninguno de los colegios que visitaron este día previo, dice Trapero. El acusado quiere resaltar que si hubo ''omisión en los Mossos'', la hubo también en al Policía Nacional. Informa Nati Villanueva.

11.46

La abogada pregunta ahora por la Junta de Seguridad del 28 de septiembre. Acudieron el secretario de Estado de Interior José María Nieto; Enric Millo, delegado del Gobierno; el responsable de la Consejería de Interior durante la aplicación del 155 Juan Antonio Puigserver, el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos y Josep Lluís Trapero. En esa reunión no hubo ninguna duda de que el referéndum se iba a llevar a cabo. Informa Nati Villanueva.

11.41

Las pautas de actuación del 29 de septiembre se estudian en dos reuniones, la primera solo con mandos superiores y la segunda ya con dos centenares de mandos. El comisario Ferrán López transmitió «sin ningún tipo de duda» que se trataba de un único dispositivo conjunto entre los tres cuerpos : un binomio (una pareja de agentes) por cada uno de los centros de votación, después la respuesta de mossos con recursos propios (seguridad ciudadana u orden público) y, por último, los otros dos cuerpos. Se dijo que sobre la Policía Nacional pesaría más el orden público porque tenían más recursos. Informa Nati Villanueva

11.34

Trapero dice que la juez recordó que a partir de ese momento cesaba la actuación del fiscal. Informa Nati Villanueva

11.28

La abogada pasa a escudriñar el auto de 27 de octubre en el que la magistrada del TSJC toma las riendas de la organización del dispositivo y atribuye a los tres cuerpos el cumplimiento de la orden judicial. « A partir de este momento los tres cuerpos eran policía judicial« , recuerda Trapero. Las instrucciones de fiscalía hasta el momento ordenaba el cierre de los colegios previamente al día 30, pero el auto de la magistrada ya no dice eso, dice que se cierren el día 30, recuerda Trapero. Informa Nati Villanueva

11.26

Trapero dice que la instrucción del fiscal sobre el referéndum del 1-O planteaban dificultades en su realización . Uno de ellos es que los centros en los que se iba a celebrar el referéndum, que no eran solo escolares, ha dicho, no se podía poner un cerco de cien metros para evitar su apertura el domingo, día del referéndum ilegal porque se impedía el tránsito de personas por la zona. Apunta que dudas como esta las plantearon en las reuniones de coordinación. Informa Nati Villanueva

11.25

Su defensa le pregunta por el dispositivo policial del 1-O y por la coordinación al frente de Pérez de los Cobos. Dice que el coronel de la Guardia Civil no pidió a los Mossos en ninguna de las reuniones que le dieran cuenta del operativo que habían planificado por escrito. Informa Nati Villanueva .

11.18

Trapero justifica la no disolución de la concentración ante la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 en que el Cuerpo autonómico ya llevaba tiempo apostando por la mediación . Asegura que meses atrás hubo una reflexión en la Policía autonómica sobre actuaciones policiales que habían llevado a cabo en las que resultaron heridas personas que nada tenían que ver con el medio centenar de violentos que sistemáticamente reventaban todas las manifestaciones que se convocaban. De ahí que se tomara la decisión de no disolverlas de forma violenta . Informa Nati Villanueva.

11.14

Trapero alude que el día 21 fue el primero en el que apareció el coronel de la guardia civil Pérez de los Cobos y le dijo que no se lo tomara como que hacían de menos a los mossos. Dice que recibió dos comunicaciones tendentes a evitar el referéndum ilega.

11.05

En cuanto a quién debía valorar la salida del personal de la Consejería de Economía, responde que el intendente desplegado allí. Recuerda que había ese día un total 270 agentes de los mossos eran encargados de orden público más 16 unidades de la Brigada Móvil, entre otras.

11.03

El exmayor justifica que lo prioritario era cerrar las peticiones de apoyo recibidas por parte de la Guardia Civil, no reflejarlas en un acta y que se respondía a las indicaciones de Ferrán. En cuanto a la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, agrega que ella no podía dar instrucciones a los agentes. Ella está acusada de un delito de sedición durante su papel en el asedio. L a Fiscalía pide cuatro años de cárcel.

10.58

Trapero alude a los contactos continuo s entre el comisario Ferrán López y el coronel Pérez de los Cobos, de la Guardia Civil no solo en la sede de la consejería, sino de todas las llamadas recibidas de lo que ocurría en toda la comunidad catalana.

10.56

Comienza su defensa, Olga Tubau. Sobre la entrada y registro en la sede de Economía el 20 de septiembre asistieron nueve agentes de mediación y el señor Jordi Sánchez , en representación de los congregados.

10.49

Dice que Puig no tenía capacidad para dar instrucciones policiales.

10.47

Ahora, en la misma línea que ha intentado Martell, Fermín Morales, abogado del exsecretario de Interior, César Puig, intenta con sus preguntas a Trapero acotar la responsabilidad que su cliente podría haber tenido en el «procés». Informa Jesús Hierro.

10.40

Aquí, un ejemplo de lo que ha sido el interrogatorio de Martell a Trapero para desvincular a Pere Soler de la toma de decisiones : «¿Habló con Pere Soler durante el 1-O?», le ha cuestionado el letrado. «Presencialmente no, pero puede que alguna conversación telefónica hayamos tenido», ha respondido Trapero. Informa Jesús Hierro

10.39

Las preguntas a Trapero de Cristóbal Martell, abogado del exdirector de Mossos Pere Soler, tratan de desvincular a su cliente de la toma de decisiones de la cúpula de la Policía catalana en el ''otoño caliente« del procés«. Informa Jesús Hierro

10.27

El juicio se reanuda con preguntas a Trapero de Cristóbal Martell, abogado de Pere Soler, exdirector de los Mossos, que se sienta junto al mayor de la Policía catalana en el banquillo de la Audiencia Nacional. Informa Jesús Hierro

10.24

Hoy responde a las preguntas de su abogada que tratará de contrarrestar las incisivas acusaciones del fiscal. Este le pide 11 años por un delito de rebelión . Arranca el interrogatorio con las preguntas de otros letrados.

10.23

Arranca la tercera sesión del juicio que afronta por rebelión en el proceso independentista catalán el exmayor de los Mossos de Esquadra, Josep Lluís Trapero, y la cúpula de este Cuerpo policial en la Audiencia Nacional .