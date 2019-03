Juicio del «procés» La letrada del 20-S: «Me tienes que sacar de aquí. No hay salida» Montserrat del Toro relata ante el tribunal del «procés» la tensión en la Consejería: «Tuve miedo»

El relato que la letrada de la administración de justicia que asistió al registro del 20-S ha prestado este miércoles ante el tribunal del «procés» ha sido demoledor. «Tuve miedo», ha confesado Montserrat del Toro, quien ha relatado la tensión y preocupación que vivió como miembro de la comisión judicial desplazada a la Consejería de Economía de la Generalitat. La llamada desesperada de auxilio al juez que ordenó el registro da idea de la grave situación que estaba viviendo: «Me tienes que sacar de aquí, no podemos salir por la puerta principal. No hay salida».

Cronológicamente, de forma ordenada y sin titubear, la letrada ha explicado las circunstancias en las que se vio inmersa cuando, una vez finalizados los registros y sin ningún tipo de ayuda por parte de la responsable de los Mossos, la intendente Teresa Laplana, llegó la hora de salir y no pudieron hacerlo por la avalancha de personas concentradas a las puertas de la Consejería. Tal era la concentración que en algún momento llegó a ver a manifestantes «aplastados» contra el cristal.

El panorama relatado por Del Toro describe una nula colaboración y una tensión que iba aumentando a medida que avanzaban las horas. Incluso cuando ya se pensaba que la pesadilla había terminado (saltando a la azotea del teatro contiguo para salir de ahí a la calle), el responsable del teatro se arrepintió y los Mossos tuvieron que convencerle. Pero antes de esa opción le habían planteado tres posibilidades: salir del edificio escoltada por dos mossos; salir por un pasillo formado por voluntarios civiles, o que ese pasillo lo conformaran mossos. «Era inadmisible por razones personales y profesionales. Salir por la puerta principal no era en ningún caso una opción segura», ha dicho.

El testimonio de Del Toro ha dejado claro que los «jordis» tuvieron un papel protagonista durante toda esa jornada e incluso se reunieron con el teniente de la Guardia Civil responsable de la comitiva judicial para «negociar» la fórmula que permitiese la salida.

«Miles de personas»

El testimonio de la letrada de la administración de justicia, un relato decisivo para transmitir lo que llegó a provocar el «procés» en la vida cotidiana y profesional de la gente, ha recreado hora a hora el registro judicial de aquel polémico 20 de septiembre. La comitiva judicial llegó a las 8 en punto de la mañana a la sede de la Consejería de Economía, en ese momento «franquearon la puerta», y dejaron los vehículos judiciales «justo en la puerta». Tenían la orden del juez de instrucción número 13 de Barcelona, que investigaba la preparación del referéndum, de registrar cuatro despachos de cargos de la Generalitat.

«Nadie nos daba razón de dónde estaban las cosas», ha explicado sobre aquel primer momento. No había ningún responsable en el edificio, solo funcionarios, y a las nueve menos cuarto los agentes buscaron los despachos para «asegurarlos». «Sobre las 9 horas» la letrada ya percibe que «se amontona mucha gente desde el exterior del cristal». Le pareció ver incluso que un hombre escupió a un agente fuera. El teniente de la Guardia Civil que dirige la investigación solicitó a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, que acababa de llegar, que se adoptaran «las medidas de seguridad» para formar un cerco en la puerta del edificio. Laplana, que será juzgada en la Audiencia Nacional, no lo consideró necesario.

«Votarem», «no saldrán», «no pasarán», son algunos de los gritos que se podían escuchar desde dentro

«Sobre las 10 me dicen que ya hay miles de personas», ha narrado la testigo, que ha detallado los cánticos y consignas que se escuchan fuera ya desde las 11 y media de la mañana, con megafonía. «Votarem», «no saldrán», «no pasarán», son algunos de los gritos que se podían escuchar desde dentro.

«Mar de gente»

En su declaración, Del Toro también ha expresado que sobre las siete de la tarde percibió la voz femenina de Carme Forcadell, la antigua presidenta del Parlament, acusada en este juicio. Cuando llegó Oriol Junqueras al edificio, donde tenía su despacho, se generó cierto revuelo, ha añadido la letrada, que ha señalado que el exvicepresidente de la Generalitat no preguntó por ella en ningún momento.

«La multitud llegaba hasta la plaza de Cataluña, esto son centenares de metros, se extendía por las calles perpendiculares»

«A lo largo del día tuvieron que entrar dentro porque había tal aglomeración de gente en la misma puerta que no podían garantizar su propia seguridad», ha manifestado sobre los propios agentes de la Guardia Civil. La comitiva estuvo formada por tres vehículos de la Benemérita, una docena de policía judicial, con ella unos doce, no uniformados; y unos ocho uniformados, otro contingente de seguridad, ha explicado. Los detenidos no llegaron nunca a estar presentes en los registros y renunciaron por sus abogados.

La testigo fue consciente del «mar de gente» que rodeaba el edificio que estaban registrado a las 21.15 horas, cuando subió a la azotea de la Consejería. «La multitud llegaba hasta la plaza de Cataluña, esto son centenares de metros, se extendía por las calles perpendiculares», ha narrado con pasión, pero con una voz pausada y un gran número de detalles sobre una jornada decisiva para las acusaciones.