10.48«La puerta maciza de hierro estaba cediendo porque la gente la estaba echando abajo. En ese momento sujetamos las puertas para que no venga la multitud dentro», asegura el agente de la Guardia Civil.

10.46Antes, ha asegurado que «el teniente me dice que de ahí hay que salir con un pasillo hecho por Mossos d'Esquadra». Sànchez cifraba en ese momento la concentración en 45.000 personas.

10.43«Tuvimos una reunión con los señores Cuixart y Sànchez y se les vuelven a plantear las opciones de salida. El señor Sànchez dice que primero saldrá la letrada de la administración, despues los agentes de paisano. A lo que el jefe del dispositivo pregunta "¿Y los uniformados?". Se le dice que tenemos que salir con cajas y dice que tampoco».

10.40Según el teniente, Sànchez puso condiciones para que los detenidos (entre ellos el número dos de Junqueras, Josep María Jové) presenciaran sus propios registros. El líder de la ANC pretendía que el cordón de acceso al edificio lo hicieran voluntarios de la Asamblea, no agentes, y que los arrestados circularan libremente por este pasillo. La Guardia Civil no aceptó este plan porque ponía en riesgo la seguridad de los propios detenidos. Informa Nati Villanueva.

10.37El teniente de la Guardia civil encargado del operativo del 20-S ante la Consejería de Economía asegura que el expresidente de la ANC Jordi Sànchez se presentó como «interlocutor válido» de los manifestantes que desde primera hora de la mañana se agolparon en la sede de la Generalitat para protestar por los registros. Sànchez participó en las reuniones sobre cuestiones de seguridad en el mismo plano que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y afirma que la intendente de los Mossos Teresa Laplana no cuestionaba ninguna de las decisiones del hoy procesado por rebelión. Informa Nati Villanueva. Informa Nati Villanueva.

10.31El capitán de la Guardia Civil: «[Al señor Sànchez] se le comunicó de forma específica que había que traer detenidos para que presenciaran los registros».

10.30«Yo no entendía por qué no podía generar un cordón de tres metros para que pasara un vehículo si podía crear uno de un metro y medio, pero decía que no. Se le pide que solicite a la masa que se aparten cuatro metros de la puerta para que los Mossos puedan hacer un cerco sobre los vehículos. La señora Laplana, que aceptaba todas las decisiones del señor Sànchez, se quedó callada y el señor Sànchez dijo que eso la masa no se lo iba a permitir».

10.29«Necesitábamos que el detenido accediera», por lo que lo llevarían a la Consejería con vehículos no logotipados. «Él dice que no, que eso tampoco. El acceso debería ser a pie y los detenidos deberían ir libres, no llegó a decirme "no esposado" pero casi hablaba de un acompañamiento del detenido. Eso no saba ninguna seguridad al detenido y no se podía aceptar».

10.28«La voz cantante de la seguridad de lo que había fuera la llevaba el señor [Jordi] Sànchez», algo que el capitán define como «esperpéntico». «Nos ofrecía para acercar a los detenidos un cordón hecho por voluntarios, pero inicialmente nos dice que no podrá acceder ni personal uniformado ni vehículos logotipados, a lo que se le dice que no hay ningún problema».

10.23El capitán asegura que fueron conscientes de que se había accedido a los vehículos policiales, que contenían armas, porque vieron cómo desde la multitud concentrada se lanzaba un cono que estaba dentro de uno de los coches.

10.21El capitán asegura que pidió a la intendente Laplana, de los Mossos, «apartar a la masa hasta la zona central del bulevar». Sin embargo, «hacia las 10.30 yo ya entendía que eso no era posible y le pido que por lo menos se mantenga un cerco sobre los vehículos porque había armas». «No mostró preocupación, pero tampoco alegría, no era muy expresiva. Sobre las 11.30, que ya se tiene conciencia de que los vehículos han sido abiertos porque han roto los cristales, se le pide encarecidamente, se le ruega, que haga ese cerco porque no solo hay armas dentro de los vehículos sino que la gente tiene acceso a ellas».

10.16La negativa de los Mossos a intervenir para evitar la concentración frente a la Consejería, algo que comunicó la intendente al capitán, «provocó una indignación en mí porque era un elemento objetivo. Cuando cortan una vía hay una incidencia».

10.12La Fiscalía pregunta al capitán si había mosos en la Consejería de Economía: «Recuerdo la imagen, justo al entrar, de ver a una pareja de Mossos d'Esquadra andando por la acera que se quedan allí con nosotros. Al principio se quedan en la puerta dando apoyo a la Guardia Civil». «En torno a las 10 de la mañana aparece la intendente Laplana», a la que el agente identifica como la responsable de los Mossos d'Esquadra aquel día.

10.08Los detenidos aquel 20 de septiembre que tenían que estar presentes en los registros de sus despachos no fue posible porque «la circulación estaba cortada» frente a la Consejería: «La llegada es imposible por la multitud de gente y su actitud en el exterior». Esto ocurrió en torno a las 10.30 de la mañana. «Consideré que no era una situación idónea para acercar a los detenidos».

10.05El capitán fue responsable del dispositivo de investigación que se trasladó a la Consejería de Economía el 20 de septiembre. Además, tenía labores de coordinación para la llegada de los distintos dispositivos que debían participar en los registros de ese día.

10.02Se reanuda el juicio. La Sala llama a declarar a un capitán de la Guardia Civil.

09.50Entre el miércoles y el jueves, proseguirán las declaraciones relacionadas con los incidentes durante esa jornada -en los que la Fiscalía se basa en parte para argumentar el delito de rebelión-, con la testifical de varios guardias civiles y mossos d'esquadra movilizados con motivo de los registros. Informa Efe.

09.45Los testimonios de los dos guardias civiles pueden ser fundamentales para aclarar el alcance de las concentraciones ante los edificios donde se practicaron los registros del 20S ordenados por el juez del 1-O: el oficial al mando de los efectivos de la Guardia Civil que entraron en Economía y el responsable del dispositivo de seguridad.

09.40Buenos días. Arranca la séptima semana del juicio del «procés». El Tribunal Supremo reanuda el juicio del «procés» con dos testimonios clave, los de los guardias civiles que estuvieron al mando de la comisión judicial que hizo los registros en la Conselleria de Economía el 20S y del dispositivo de seguridad organizado ese día en las inmediaciones del edificio