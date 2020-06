El juez rechaza que Iglesias esté exculpado ya en el caso Villarejo Descarta la posición de la Fiscalía y ordena a Bousselham cambiar de abogado ante su situación «insostenible»

Isabel Vega SEGUIR Madrid Actualizado: 20/06/2020 11:14h

El choque entre la Fiscalía Anticorrupción y el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón al hilo de la pieza del caso Villarejo que afecta al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, subió este viernes otro nivel.

El origen está en todas las vueltas que ha dado el asunto del robo del teléfono móvil a la antigua asesora de Iglesias Dina Bousselham y cuyo contenido, aireado en parte en la prensa, obraba en los archivos del comisario jubilado José Manuel Villarejo. A lo largo de la instrucción se ha puesto en entredicho que él tuviera algo que ver con la sustracción y con la publicación de los contenidos que vieron la luz, pero el cúmulo de contradicciones entre quienes se suponía que querían saber la verdad, Bousselham, su marido y el propio Pablo Iglesias, ha acabado poniendo el foco en otro sitio: por qué el vicepresidente, que tuvo la misma copia que Villarejo meses antes que él y que sabía que era fruto de un robo, no le dijo nada a Bousselham durante más de un año y por qué cuando tuvo a bien devolverle la tarjeta de memoria del teléfono ya no funcionaba. O bueno, funcionó un poco. Que esto tampoco está claro porque ella ha declarado una cosa y la contraria durante la instrucción.

Anticorrupción propuso una salida: llamar a Bousselham y preguntarle si quería perdonar a Iglesias por esa conducta que podría constituir delitos de revelación de secretos y daños informáticos. Entiende el Ministerio Público que como se necesita denuncia de parte para perseguir esos delitos, si ella no iba a hacerlo, mejor dejarlo claro cuanto antes. El juez rechazó la propuesta y siguió investigando.

En un escrito posterior, la Fiscalía llegó a afirmar que Bousselham, tanto al insistir en mantener la misma abogada que representa a Pablo Iglesias -pese al posible conflicto de interés si resulta víctima de dos delitos suyos-, como al retractarse sobre los daños de la tarjeta ya le estaba dando tácitamente ese perdón y mostrando además nulo interés por esclarecer lo sucedido en lo tocante a su exjefe. Volvía a apostar por llamarla para formalizarlo.

Sin embargo, el juez rechazó este viernes punto por punto esta posición. «No resulta coherente esgrimir una voluntad implícita de dispensar por quien en el proceso se constituye como acusación particular y tampoco en este caso se aprecia oportuno, en este momento, pretender una exculpación frente a quien ni siquiera ha sido llamado al proceso como investigado», dice el auto.

Cree que el hecho de que Bousselham haya venido impulsando acciones legales ya desde el mismo robo del móvil es prueba suficiente de su «inequívoco interés» por aclarar el asunto: «La sustracción de la tarjeta y su suerte ha sido (y sigue siendo) para la víctima, un elemento nuclear».

Impone cambio de abogado

Eso sí, considera que para hacerlo, tiene que buscarse otro abogado o se le impondrá uno de oficio, porque ve «necesario garantizar» su derecho a ejercer la acción penal y esclarecer el delito «frente a una representación empeñada en limitar esta actuación». Avisa, en todo caso, de que aquí se produce «un equilibrio incompatible entre seguir adelante con la causa y evitar que la misma se dirija contra el señor Iglesias». Sitúa así a Bousselham en una encrucijada.

Iglesias no está formalmente investigado y a fecha de hoy, no forma parte del procedimiento, porque tras descartarse que fuese perjudicado en una trama urdida por Villarejo en relación con teléfono móvil y detectar la posible comisión de dos delitos por su parte, el juez le expulsó de la causa. Si un recurso a la Sala de lo Penal no lo remedia, ya no será parte personada.

Sin embargo, las pesquisas sobre los daños que presentaba la tarjeta cuando se la devolvió a Bousselham siguen en marcha, así que la siuación de Iglesias podría cambiar. Si bien ella puede renunciar a denunciarle por un delito de revelación de secretos, el juez no ve tan claro que quepa la misma alternativa en el delito de daños informáticos, dado que la exasesora acudió a la Audiencia Nacional como perjudicada por cuanto aconteció con el móvil robado. Y esta parte aún está por esclarecer.

Los informes de la Policía Científica que Anticorrupción ahora define como «superficiales» apuntaban daños físicos en la tarjeta, pero tal y como adelantó ABC, si bien el dispositivo no funcionaba cuando llegó al servicio técnico, las quemaduras en la carcasa pudieron causarlas allí. Una orden europea de investigación a Reino Unido deberá arrojar luz sobre este asunto.

Mientras, los dos periodistas de «Interviú» que dieron copia de la tarjeta a Villarejo siguen imputados.