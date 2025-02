El juez de la 'caja B' de Podemos imputa a un estrecho colaborador de Iglesias y al tesorero del partido

El exabogado denuncia el autoritarismo de Podemos: «O aceptas o estás fuera»

Nati Villanueva.-

Hace solo unos días, el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, atendía a ABC desde su refugio veraniego en un pueblo de Cataluña . Se mostró tranquilo, con la satisfacción del deber cumplido al encontrarse todos los asuntos ya en manos de quien, como buen jurista, confía: la justicia, esa que el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, vapulea cuando no le da la razón, la misma que le ha pedido mesura ante sus ataques a la independencia judicial. « He sido fiel a mis principios, a mi verdad », explicaba, sosegado.

No hay en Calvente ánimo de venganza por lo que considera un despido injusto por parte de una formación que, pese a lo que predica, «no respeta los derechos de las personas». Quiere justicia, que se sepa la verdad y que afloren las contradicciones de un partido que hoy califica de « autoritario ». Así, sin tapujos, lo tildó también ante el juez.

«Podemos quiere gente que diga que sí aunque sea ilegal. No puedes cuestionar nada: o aceptas o estás fuera ». Y esto es precisamente lo que dice que ha sucedido con su compañera Mónica Carmona y con él mismo. Se considera víctima de un «montaje», el del acoso sexual, para justificar «un despido improcedente» que se saldó, a diferencia de lo que dice Podemos, sin ningún procedimiento disciplinario contra él, apunta.