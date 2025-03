El juez del caso Neurona amplía la investigación de las cuentas de Podemos Dice que hay indicios de que las donaciones al proyecto Impulsa no fueron finalmente utilizadas para la finalidad altruista a las que iban destinadas

El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha accedido a ampliar la investigación de las finanzas de Podemos al destino que el partido dio a las donaciones de los fondos dados al Proyecto Impulsa durante el ejercicio 2016. Accede así a la petición de la exsenadora de la formación morada Celia Cánovas, que el pasado 9 de junio había pedido esta ampliación al entender que ese proyecto está, además, en estrecha relación con la llamada Caja de Solidaridad, pues ambos tienen una finalidad altruista.

El juez cree que hay indicios para desconfiar de que las donaciones efectuadas por Cánovas al Proyecto Impulsa en el año 2016 «no parece que fueran finalmente utilizadas para la finalidad altruista a las que iban destinadas» , por lo que «procede a ampliar el objeto de la presente causa a la investigación del destino» que Podemos dio a esas donaciones. Por ello, insta al partido a que en el plazo de diez días «presente la documentación acreditativa del dinero recaudado tanto de los cargos públicos, como de otros donantes para el Proyecto Impulsa en el ejercicio 2016, así como la documentación expositiva del destino dado a dicho dinero recaudado para dicho proyecto». Igualmente le requiere para que presente la documentación relativa a la creación de este proyecto, identificando a la persona o persona encargadas de gestionar sus fondos. Lo mismo respecto al presupuesto relativo a dicha partida, esto es al Proyecto Impulsa, en el cuarto trimestre del citado ejercicio.

El juez discrepa con Celia Cánovas y dice que el hecho de que el proyecto anteriormente analizado tuviera una finalidad altruista, «no supone en modo alguno que tuviera relación con la Caja de Solidaridad». «Al margen de lo anterior, no es objeto de la presente causa realizar una investigación de todas las disposiciones efectuadas por la Caja de Solidaridad del partido político Podemos , lo que convertiría el presente procedimiento en una investigación prospectiva. Por eso rechaza acordar las diligencias de investigación que en relación con esta caja había solicitado la acusación.

En el auto, Escalonilla considera acreditado que Cánovas realizó diversas donaciones al Proyecto Impulsa creado por Podemos con cargo al sueldo que cobraba como senadora, y que aportó a dicho proyecto 5.500 euros en el período comprendido entre el 6 de junio de 2016 y el 7 de febrero de 2017. Cánovas denunciaba una posible administración desleal de dicho dinero o una apropiación indebida. «Tal y como se puede inferir de la documentación por su parte aportada en el presupuesto del ejercicio del año 2016 y, concretamente, en los presupuestos de los tres primeros trimestres, puede comprobarse, en relación con el primer trimestre, que no se efectuó gasto alguno con cargo a dicho proyecto, y en relación con el segundo y tercer trimestre que en cada uno de ellos dicho dinero fue utilizado para 'gastos desplazamiento' por un importe de 15.000 euros, no pareciendo por tanto que dichos gastos respondan a fin altruista alguno . Contrariamente no se aporta el presupuesto correspondiente al cuarto trimestre del año 2016», señala Escalonilla.

