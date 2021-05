El juez del caso de Manuela Chavero se centra en la tumba de la zorrera La hermana de Manoli increpa al autor al grito de «asesino, el pueblo no te quiere»

Cruz Morcillo Actualizado: 08/05/2021 02:29h

Eugenio Delgado, presunto autor de la muerte de Manuela Chavero el 5 de julio de 2015, regresó ayer a su pueblo, Monesterio (Badajoz), ocho meses después de ser encarcelado por el crimen de la mujer. Lo hizo para asistir a la reconstrucción de los hechos ordenada por el juez en todos los escenarios y rodeado de un enorme despliegue de la Guardia Civil, encabezado por los investigadores de la UCO.

Al llegar a su casa, en la calle Cerezo, fue recibido al grito desgarrador de «asesino, el pueblo no te quiere, canalla, ¿cómo nos has hecho esto?». Salieron de la boca de Emilia Chavero, la hermana mayor de Manoli, que no ha parado de luchar desde 2015