El juez archiva la causa sobre las cintas de Corinna Larsen Cierra la pieza Carol del caso Villarejo tras descartar que se utilizasen bases policiales de datos para espiar a la asistente de la empresaria

Isabel Vega SEGUIR Madrid Actualizado: 28/10/2020 17:25h

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado por falta de indicios el sobreseimiento provisional y archivo de la pieza separada del caso Villarejo que analizaba nuevos audios grabados a la examante de Don Juan Carlos Corinna Larsen que apuntaban a que ella pudo haberle hecho algún encargo privado. Ella llegó a ser llamada a declarar como imputada, si bien no se llegó a materializar la citación.

En un auto dictado este miércoles, el juez, en línea con la petición de la Fiscalía Anticorrupción, acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones al descartar que existan «elementos suficientes» para seguir adelante con esta pieza que fue reabierta en julio después de que unos audios incorporados a la causa apuntasen la posibilidad de que Larsen hubiese pedido a Villarejo que espiase a una asistente personal de la que desconfiaba.

En concreto, Anticorrupción advertía de que por tratarse de hechos cometidos en el extranjero, se necesitaba que la Fiscalía o la afectada presentasen querella para poderlo investigar, y no había ocurrido. Además, alertaban, en línea con la defensa de la propia Larsen, de que si los audios, como parecía, eran de octubre de 2016, el encargo se habría producido con Villarejo jubilado, por lo que no se habría dado el cohecho.

Sin embargo, «pese a ser consciente de la dificultad que entrañaba una investigación como la que se pretendía», el juez decidió seguir adelante y analizar si concurrían más elementos, como que Villarejo hubiese hecho uso de bases de datos policiales para acometer aquel encargo igual que ha ocurrido en otros objeto de investigación en la macrocausa. En ese caso, ya no sería exclusivamente un delito cometido en el extranjero y se podría investigar de oficio en la Audiencia Nacional. Además, la supuesta víctima, es de nacionalidad española.

En el auto dictado este miércoles, el instructor expone que la Unidad de Asuntos Internos descartó en un informe que se hubiese consultado en bases policiales el nombre de la asistente de Corinna Larsen. Concluyó además que el encargo, de haberse realizado, se habría sellado entre el 7 de octubre de 2016 y el 3 de noviembre de 2017.

Sin búsquedas en bases policiales

«En consecuencia, las consultas realizadas en estos ficheros permiten descartar cualquier acción encaminada a la obtención ilícita de información», indica el juez. Además, en esas fechas Villarejo ya estaba jubilado, por lo que no podría haber incurrido en un delito de cohecho.

Asimismo, recoge las conclusiones de otro oficio policial del pasado 15 de septiembre según el cual, si bien de las anotaciones en las agendas de Villarejo «se podía inferir que se mantuvo el contacto« entre el comisario y Larsen más allá del encuentro que mantuvieron en febrero de 2016 y en el que ella hablaba de supuestas ilegalidades de Don Juan Carlos, no se ha podido constatar que «se vieran de nuevo ambos, ni han aparecido más audios o grabaciones que constaten que pudo haber nuevas citas y con qué finalidad».

De este modo, concluye que esas anotaciones no aportan elementos indiciarios relevantes para poder esclarecer las encomiendas objeto de investigación, no pudiendo configurarse como el soporte sobre el que sostener una nueva línea de investigación.

«No queda otra opción más que el archivo de la causa, una vez que esta se ha solicitado por el Ministerio Fiscal, debiendo proceder, en consecuencia, al no resultar posible seguir adelante con la investigación de un posible delito cometido en el extranjero sin salvar el requisito de procedibilidad que supone la querella del Ministerio Fiscal, quien ha puesto de manifiesto de forma clara y contundente su intención de cerrar la investigación al no apreciar la existencia de indicios de criminalidad de un delito», añade el instructor.

«En cualquier caso -advierte García Castellón-, se trata de un archivo provisional y no podría descartarse que, de aparecer nuevos indicios, se procediera a una nueva reapertura».

Es la segunda vez que se cierra este asunto. La pieza se incoó en julio de 2018, tras la difusión en prensa y el hallazgo entre los archivos de Villarejo de unos audios en los que Larsen se despachaba contra Don Juan Carlos y afirmaba que contaba con capitales ocultos y testaferros en el extranjero, así como aseguraba que estaba involucrado en el reparto de comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a la Meca a una UTE española.

En septiembre de aquel año, el entonces juez instructor Diego De Egea dio carpetazo al asunto en una decisión compartida con la Fiscalía: Los posibles delitos que se intuían no eran materia del caso Villarejo.

Se dedujo testimonio y se remitió a la Fiscalía Anticorrupción, que comenzó a investigar la adjudicación del AVE y se enviaron los audios a Suiza, que los reclamó para una causa sobre blanqueo que involucraba a la amiga de Don Juan Carlos. La causa en Suiza sigue en marcha y la de Anticorrupción ha pasado a la Fiscalía del Tribunal Supremo porque a golpe de comisión rogatoria se han encontrado indicios que podrían afectar a Don Juan Carlos, que está aforado.