Jueces y Borrell salen en defensa de Llarena tras su acoso en Gerona La APM anunció su condena enérgica contra «la intolerable persecución de la que está siendo objeto el juez Llarena y su familia»

Daniel Tercero

Condena enérgica contra «la intolerable persecución de la que está siendo objeto el juez Llarena y su familia». La sección catalana de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) salió ayer en defensa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que este fin de semana sufrió el acoso de un grupo de radicales independentistas después de cenar con su mujer -también juez- y unos amigos -entre los que estaba el líder del PP de Barcelona, Alberto Fernández Díaz- en un restaurante de Mont-ras (Gerona).

La APM, en un comunicado, calificó el escrache como unos hechos «lamentables» y alertó de la «profunda preocupación» con la que los jueces de la asociación están viviendo «la escalada de tensión motivada por la irresponsabilidad de algunos responsables políticos que se han esforzado en convertir al juez Llarena, en particular, y al Poder Judicial, en general, en enemigos de una causa que quieren imponer fuera de las vías legales».

La sección catalana de la APM -que recibió el respaldo público de la sección de Aragón y de la APM nacional- denunció que la «discrepancía ideológica no puede ni debe abarcar ningún acto violento dirigido a amedentrar a un juez y a su familia, o a privarle de su derecho de moverse libremente por Cataluña». Y recordó que el escrache de Mont-ras no es el primero que sufre Llarena y su familia, «lo que ha motivado que tengan que estar protegidos por escoltas, situación que no debería tener cabida en un país democrático como España».

Por ello, desde la asociación de magistrados reclamaron «a los responsables políticos que arbitren los medios necesarios para rebajar la situación de tensión social que se vive en Cataluña, para evitar la reiteración de tan desagradables sucesos».

«Regímenes totalitarios»

Por su parte, Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, se solidarizó con el juez del Supremo y advirtió: «El escrache contra Llarena es un acto de regímenes totalitarios».

También alertó de la situación el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, quien en una conferencia desde el Ministerio, en Madrid, indicó que: «Una sociedad democrática no puede quedarse indiferente (ante el acoso a un juez). Hoy es Llarena, mañana puedo ser yo», informa Efe.