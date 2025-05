Los jueces piden al PP que no acepte renovar el CGPJ sin cumplir con la UE

Lo ha dicho la Comisión Europea, el Consejo de Europa, los 2.500 jueces que acudieron a la UE en busca de apoyo y la Plataforma Cívica por la Independencia. Lo han dicho los partidos con representación en el Parlamento europeo, proposiciones de ley, enmiendas a ... la totalidad, el programa electoral de algunos partidos y hasta los propios ciudadanos españoles cuando se les pregunta por su percepción sobre la independencia judicial. Sin embargo, nunca hasta este momento ha estado tan cerca la oportunidad de despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, de permitir que sean los propios jueces los que elijan a los doce vocales togados de su órgano de gobierno. Así lo ven las asociaciones judiciales que piden a Casado que amarre el cambio de modelo en la elección de jueces antes de sentarse a renovar el CGPJ, cuyo mandato lleva dos años y medio vencido.

Los jueces ven en el líder de los populares la última oportunidad para conseguir lo que no se ha logrado en 35 años , y muchos se temen que como Casado ceda y se siente en esa mesa a continuar con el «obsceno» reparto del pastel –como lo calificaron los propios jueces ante Europa– dentro de cinco años ya no habrá nada que hacer. Creen que el viento nunca ha estado tan a favor como ahora para asentar las bases de una justicia independiente.

De momento, el líder del PP aguanta la presión con los buenos resultados del partido el 4-M y el aval de la UE a su propuesta de un Consejo en el que los jueces elijan a los suyos.

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) su presidente, Manuel Almenar , confía en que «en esta ocasión, y de una vez por todas, las formaciones políticas atiendan a las reiteradas exigencias, no solo de la UE, sino de los organismos que en el ámbito del Consejo de Europa tienen la misión de velar por el Estado de Derecho, como la Comisión de Venecia y el grupo Greco , en el sentido de que «los vocales de origen judicial sean elegidos por los jueces» . Almenar no ve posible que la reforma sea aplicable al proceso de renovación del actual Consejo, en la medida en la que ya se inició en verano de 2018, pero afirma que «no se entendería que el eventual acuerdo para la renovación no fuera acompañado de un compromiso real de reforma » del sistema de elección de estos vocales «para adecuarlo a los estándares que garantizan el Estado de Derecho».

Recuerda este juez que ya en 2018 el propio PP impulsó una proposición de ley en esa línea (y otra en octubre del pasado año) que llegó incluso a ser aprobada en el Senado y, el propio PSOE, en el texto de la ponencia del proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 apoyaba la elección de los vocales de origen judicial por los propios jueces. «Sería difícil de entender que se sentaran a negociar la renovación sin un compromiso simultáneo de proceder a la reforma del sistema de elección de los vocales de origen judicial», insiste, de forma que cada juez pueda votar a los 12 candidatos que considere más adecuados para el puesto. Desde la APM piden un sistema en el que esos vocales de procedencia judicial sean elegidos directamente en listas abiertas

Un «apaño partidista»

La segunda asociación en número de afiliados, Francisco de Vitoria, que junto a Foro Judicial Independiente llevó la semana pasada a Twitter la «protesta de las togas» , recuerda que el CGPJ no cumple los estándares de la UE. «Lo ha dicho el comisario de Justicia Didier Reynders», señala el portavoz nacional, Jorge Fernández Vaquero. A su juicio «es un sistema desastroso que ha provocado el actual desprestigio y deterioro del CGPJ y por eso es una necesidad urgente cambiarlo ya, no dentro de cinco años». Y si la renovación vuelve a producirse en los términos de siempre «la sociedad debe preguntarse qué interés tienen PP y PSOE en mantener este apaño partidista durante, como mínimo, esta y otra legislatura más».

No comparte este juez con su colega Almenar la idea de que el cambio en el sistema de elección de los vocales tenga que ser ya en el próximo Consejo. «Sólo de ellos depende que mañana mismo y en muy poco tiempo, c omo se ha hecho con otras reformas legales, se pongan de acuerdo para despolitizar ya y ahora al menos la mitad del CGPJ, justo lo que nos pide la UE desde hace años y nos ha vuelto a pedir hace unos días», dice.

«Ahora o nunca»

«Lo que no puede ser –añade Fernández Vaquero– es estar diciendo que quieres un CGPJ despolitizado al mismo tiempo que vuelves a politizarlo con otro reparto partidista. Despolitizar el CGPJ es ahora o nunca, no hay ni la más mínima excusa para esperar cinco años más. Cualquier otra cosa que se haga no será más que un nuevo fraude al sistema constitucional de nuestro país».

De igual forma opina Concha Rodríguez, de Foro Judicial Independiente, que considera que llegados a este punto, «lo lógico ya es que se espere unos meses más» y se reforme el sistema para no estar así cinco años más. Espera «que el PP esté a la altura» y que no pacte sin cumplir con las exigencias europeas. A su juicio, no hay impedimento para empezar de nuevo este proceso de renovación. «Primero reformar y luego renovar, porque dentro de cinco años nadie se acuerda de esto».