Y si habla bien de España... es ABC

En el momento más trágico para nuestro país en los 116 años de existencia de ABC, dos bandos se enfrentaron en la Guerra Civil para imponer su idea de España: ideas contradictorias, opuestas, trágicas... pero coincidentes precisamente en eso: España. La de los hunos o la de los hotros, que dijo Unamuno, pero España al fin y al cabo. Muchos años después, en el momento más lúcido de nuestra Historia reciente, esas dos Españas se dieron un abrazo que destilaba concordia y unidad: España. Y todos, a izquierdas y derechas, llevaron la contraria al poeta que acertó escribiendo aquello de «y si habla mal de España... es español».

La defensa de la unidad de España es un principio fundacional de ABC, un punto de encuentro en nuestras páginas desde el mismo día de 1903 en que la imprenta arrojó el primer ejemplar de nuestra cabecera. Pero ojo: no estamos ante un mero planteamiento teórico, sino en una práctica que empapa el trabajo diario de nuestra redacción, la de 1903 y la de 2020. Hoy, cuando usted tiene entre sus manos nuestro ejemplar número 38.303 o nos está leyendo en ABC Premium, encontrará este principio inspirador en el posicionamiento editorial del periódico frente a las amenazas separatistas en Cataluña, frente a las desigualdades entre ciudadanos -porque en ABC defendemos a ciudadanos, no a territorios-, frente a los ataques a la unidad de mercado y sus consecuencias sobre la igualdad entre españoles... Todo eso y mucho más es defender la unidad de una España abierta, diversa, moderna y constitucional: más allá de la convicción teórica anclada en nuestra Historia de que la nuestra es una de las naciones más viejas de Europa -si no la que más- y la comprobación fáctica de que una España unida es la mejor garantía de éxito para este proyecto común que agrupa a 45 millones de personas.

En ABC los principios no sólo se defienden en las páginas de Opinión. Se defienden informando, ya sea en crónicas, reportajes o entrevistas. Se defienden cuando este periódico desvela en exclusiva que el independentismo catalán ha pactado con ETA una tregua en Cataluña -provocando su inmediata dimisión-; cuando se propicia un comunicado público de la Real Academia de la Historia en rechazo de la indebida apropiación portugesa de la primera vuelta al mundo; cuando se da voz a los padres que no pueden escolarizar a sus hijos en castellano; cuando se destapan los privilegios de unos españoles sobre otros, cuando se defiende y se promueve el español. También, y cómo no, cuando se defiende al Rey, símbolo constitucional de la unidad y permanencia del Estado.

El suscriptor de ABC Premium encontrará en todo momento en su periódico sólidos argumentos para defender este proyecto de convivencia común llamado España, referente además en toda la comunidad hispanohablante. Principio fundacional de nuestra cabecera, la defensa de la unidad de España es un pilar sobre el que apoyarse cuando las circunstancias cambian y las amenazas arrecian. Así ha sido a lo largo y ancho ya de dos siglos repletos de cambios políticos, económicos y sociales. España cambia, ABC cambia, todos cambiamos: pero las razones éticas que inspiran el trabajo de nuestros profesionales siguen siendo las mismas. Nuestros periodistas se desempeñan cada día en la defensa de la unidad de España, sin estridencias, pero con firmeza. En la teoría y en la práctica. Y, además, lo hacen con la convicción y el orgullo de creer en su país. Téngalo en cuenta, querido suscriptor: «Y si habla bien de España, es ABC».