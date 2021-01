Illa se va, el PSC permanece

Juan Fernández-Miranda SEGUIR Madrid Actualizado: 26/01/2021 19:14h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si, como ha dicho esta tarde Pedro Sánchez, Illa ha sido un ministro extraordinario, ¿por qué lo cambia en el peor momento de la pandemia? Se me ocurren dos respuestas: o porque no ha sido tan buen ministro como dice el presidente, y urgía cambiarlo; o porque por encima del interés general de afrontar la pandemia está el interés particular del Partido Socialista de ganar las elecciones en Cataluña. Las dos opciones son compatibles.

El refranero dice que uno no debe bajarse del caballo en mitad del río, y eso es lo que está haciendo el ya exministro de Sanidad cogiendo los bártulos para irse a Cataluña el día que hemos conocido que los datos son los peores desde

