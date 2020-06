Cuarenta años dando la matraca

Juan Fernández-Miranda SEGUIR Madrid Actualizado: 02/06/2020 09:18h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¡Ay, con las banderas! Decía Cayetana Álvarez de Toledo a este periódico el domingo que Pablo Iglesias engarza con los rupturistas de la Transición, los que se quedaron fuera del pacto constitucional, los que no quisieron asumir la llegada de la Democracia: aquellos rupturistas son hoy los que pactan con los herederos de ETA, o con los golpistas, o los que blanquean la violencia en según que casos (por ejemplo, como hemos leído, la del FRAP). Ese antifranquismo que no sólo no era democrático, sino que era violento. Aquellos rupturistas de entonces hoy están en el Gobierno, o apoyándolo. Podemos, Bildu y el independentismo unilateralista catalán. Ser antifranquista no es igual que ser demócrata.

Pues bien, esos son los

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos. Es gratis, fácil y rápido. Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La España en blanco y negro

La España en blanco y negro ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Matar a la oposición

Matar a la oposición ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Traicionar los principios