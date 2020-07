Catapulta en 30 provincias

Juan Fernández-Miranda SEGUIR Madrid Actualizado: 15/07/2020 02:46h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La España en blanco y negro

La España en blanco y negro ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Matar a la oposición

Matar a la oposición ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Traicionar los principios

El PP irrumpe como primera fuerza en el Congreso gracias, principalmente, a una clave cargada de significado político en esta España fragmentada: con el 27,6% de los votos (un punto y medio menos que el PSOE, cuatro escaños más), Pablo Casado se ve catapultado a la primera posición. Es el premio a la unidad de voto.

La diferencia creciente sobre Vox y especialmente sobre Ciudadanos propicia que en muchas circunscripciones, especialmente en las más pequeñas, el PP se sitúe como primero. La concentración del voto de centro-derecha y de la derecha en torno al PP es la catapulta que permite a Casado dar el sorpasso al PSOE, a pesar de que en porcentaje de voto siga por detrás. En total, según la encuesta de GAD3 que hoy publica ABC, el PP supera al PSOE en 30 provincias. El mensaje para el votante que el pasado 10 de noviembre se dividió entre PP, Vox y Cs es claro

Es importante detenerse en las fechas del trabajo de campo realizado por los profesionales de GAD3: entre el 6 y el 14 de julio, hasta ayer mismo. Es decir, la encuesta incorpora el sentir general tras las elecciones vascas y gallegas del pasado domingo y, por supuesto, la gestión del Gobierno durante la crisis del Covid y las distintas estrategias de oposición. Como en las últimas encuestas publicadas por este periódico, el bipartidismo se refuerza y los tres partidos «nuevos» siguen lejos de los resultados del 10 de noviembre: Vox pierde 19 hasta los 33, Unidas Podemos 10 hasta los 25 y Ciudadanos cuatro hasta los seis. El PSOE, por su parte, mejora porque recoge el 40 por ciento de los votos que pierde Pablo Iglesias. El 60% restante aún no sabemos adónde van, si es que no se quedan en casa.

Conviene atender las encuestas de GAD3. Según difundió ayer Electomanía, la encuesta que publicamos el domingo al cierre de los colegios electorales fue la que más se acercó al resultado final. No es la primera vez. GAD3 fue la mejor, y el CIS -oh, casualidad- fue la peor. No hay más preguntas, señoría.