Juan Fernández-Miranda: Carta abierta a un diputado del PSOE

Señor diputado socialista: usted, por encima de socialista es hoy diputado. ¿Cómo es posible que apoye con su silencio el permanente desprecio del presidente del Gobierno al Parlamento? ¿Cómo es posible que trague con que el señor Sánchez haya propuesto inicialmente un estado de alarma ... de ocho meses sin rendir cuentas al Parlamento? El solo hecho de pensar en ocho meses de excepcionalidad sin control es una barbaridad democrática. ¿En qué cabeza cabe? En la de un demócrata, no. Un poder excepcional, como el que pretendía asumir el presidente, exige un control igualmente excepcional. Con una comparecencia cada dos meses no basta:hasta Errejón y Rufián lo han señalado.

Señor diputado socialista, esto no es una cuestión ideológica, es salud democrática. ¿Cómo es posible que acepten con semejante naturalidad que el Ejecutivo quiera instaurar un estado de alarma de ocho meses y que inicialmente el presidente del Gobierno ni siquiera se dignara a acudir al Congreso a solicitarlo? ¿De verdad va a ser el ministro de Sanidad quien reclame el apoyo del Parlamento?

Señor diputado socialista, repita conmigo: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Uno de los pilares del sistema democrático es el equilibrio de poderes, es la vigilancia que unos ejercen sobre otros. Pruebe ahora: «Se-pa-ra-ción-de-po-de-res». Si el Ejecutivo anulase al Legislativo durante meses, ¿qué nos queda? ¡El Poder Judicial! Y, claro, ahí nos econtramos con una iniciativa aún más lesiva para el sistema:como ha señalado la Comisión Europea, el plan del Gobierno es un auténtico ataque al Estado de Derecho en el capítulo de la independencia del Poder Judicial. Y el solo hecho de que Sánchez lo piense...

Señor diputado socialista, apelo a usted. Si los parlamentarios no defienden la función del Parlamento, ¿quién lo hará?En este artículo no estoy entrando en si las medidas que quiere poner en marcha el Gobierno son buenas o malas, el problema es anterior: la democracia es montar en bicicleta; si dejas de dar pedales, te caes. Hacia la izquierda o hacia la derecha, pero te caes. Señor diputado socialista, dé usted pedales y no permita que el presidente se encierre en su castillo a gobernar sin rendir cuentas.

Silenciado el Legislativo y tratando de controlar el Judicial, nos queda el cuarto poder. Y aquí estamos, escribiendo cartas abiertas. Pero, sinceramente, señor diputado socialista, si usted no defiende la dignidad del Parlamento, por mucho que lo haga la Prensa, me temo que vamos a necesitar ruedines.

PD. El PP llevará este atropello a la Comisión de Venecia, que vela por la calidad democrática. España, humillada por segunda vez en dos semanas por los delirios de grandeza de Pedro Sánchez. Ay.