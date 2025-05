Don Juan Carlos renunció al trust en Jersey tras la boda de su hijo

El decreto por el que el fiscal Jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, archivó el miércoles las diligencias que investigaban si Don Juan Carlos tenía intereses económicos en un conglomerado del paraíso fiscal de Jersey revela que siendo cierto que ha tenido una «indudable conexión» con ... esos fondos , renunció a ellos cuando su hijo contrajo matrimonio, sin que conste que se beneficiara del dinero ni antes ni después de esa fecha.

Aunque las pesquisas no han conseguido esclarecer completamente el origen del dinero que acabó allí, sí ha alcanzado dos conclusiones: Que no procede del caso de corrupción conocido como Kío y que en un momento dado, siendo beneficiario Don Juan Carlos, renunció expresamente a ellos en favor de su amigo y consejero Joaquín Romero de Maura. En 2004, eran 8,5 millones de libras esterlinas de las que el padre del Rey fue beneficiario pero según la Fiscalía, no se llegó a beneficiar.

El decreto bebe de la ingente documentación que fue remitida por las autoridades de Jersey a petición de la Fiscalía del Supremo, que empezó a investigar este asunto a finales de 2020. Se reseñaban movimientos económicos posteriores a 2014, cuando abdicó por la sospecha de que el dinero en realidad fuese suyo, pero también los datos disponibles sobre el origen último de los fondos que dieron lugar a la creación del 'trust'. Eso es, dice el fiscal, lo que tiene de peculiar porque, por lo demás, funciona de manera familiar y su principal beneficiario hoy es una organización de ayuda a refugiados.

Sujeto a controles

La Fiscalía considera que «la información disponible más fiable sobre el origen de los fondos y las relaciones» de Romero de Maura y Don Juan Carlos «procede de las investigaciones llevadas a cabo por los administradores del 'trust', que incluyen tanto informes internos de 'due diligence' como informes externos» . Ahí es donde encontraron los fiscales las cartas, declaraciones y manifestaciones del propio Romero de Maura y del administrador que designó para el 'trust', John Ruddy, que han servido para desbrozar la historia.

Ruddy declaró que Don Juan Carlos personalmente transfirió a su amigo los 8,5 millones de libras esterlinas de los que hasta ese momento, era beneficiario. Fue un agradecimiento por su servicio a la Monarquía, pero también una forma de ahorrar a la institución, en palabras del fiscal, «embarazosas» explicaciones si en aquel momento, con Don Felipe recién casado y estabilidad política en España, salía a la luz que el Rey era beneficiario de dos 'trusts' en un paraíso fiscal administrados por Manuel Prado y Colón de Carvajal, cercado por el caso Kio de corrupción.

Uno se fundó en 1995 con aproximadamente cuatro millones de dólares. El otro, de 1997, nació con un millón. Bebían de una cuenta en la que Prado y Colón de Carvajal iba reuniendo lo que Fiscalía define como «donaciones» en favor de la Corona, aunque no hay documental ya que revele el pormenor. Consta una que llama la atención: en 1999, Simeón de Bulgaria, «quien en esa época era un particular, sin cargo político alguno» y sería con el tiempo el último monarca de su país, ingresó 9 millones de dólares a esos fondos de Jersey.

Según Ruddy, él mismo se reunió con Don Juan Carlos en enero de 2004 para formalizar que todo aquel dinero pasaría a Romero de Maura. En el nuevo fondo, además, dejó de figurar, aunque su amigo previó la posibilidad de incorporarle creando la figura de un «tercer beneficiario» que sería alguien de la Jefatura del Estado en caso de que necesitase apoyo por inestabilidad política. No llegó a ocurrir.

Quedaba la incógnita si además de esos dineros del que fue Rey de Bulgaria, había en aquellas sociedades iniciales dinero del caso Kio, donde Prado y Colón de Carvajal fue condenado por desvío en una sentencia y por apropiación indebida en otra. Los fiscales dan por buena la investigación «en profundidad» que hizo una de las sociedades gestoras del trust «a partir de que comenzaran a publicarse noticias» sobre las diligencias de Don Juan Carlos y que decidieron seguir trabajando para el JRM 2004 Trust: No hay documental de todos los ingresos pero se dice que que el dinero «no guarda relación» con aquel caso de corrupción que es ya historia de España.