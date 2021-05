Estafa 2050: una catequesis progre

José F. Peláez SEGUIR Actualizado: 20/05/2021 17:24h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Prometo que he puesto todo de mi parte, que lo he intentado, que me he acercado a la presentación de 'España 2050' desde la neutralidad y la buena voluntad, sin prejuicios ni ideas preconcebidas. Doy mi palabra que creo en la estrategia y, de hecho, creo mucho, muchísimo, es en lo que más creo después de Dios y las gambas al ajillo, pero es que lo ponen muy difícil. He ido a escuchar al presidente tras una sesión de yoga, con la mente limpia, el corazón purificado y la mirada llena de ilusión y colágeno. Y me han vuelto a engañar, claro. Como siempre. Ni estrategia, ni España ni 2050. Apenas humo, humo sanchista, humo que sale en círculos 'redondos'

Suscríbete para leer esta noticia Prueba ABC Premium ¡PRIMER MES GRATIS! Suscríbete Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información