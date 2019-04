José Mena: «En estas elecciones hay que renunciar a valores por España»

No es fácil para el teniente general retirado José Mena romper su silencio. El que mantiene desde que publicó su libro «Los límites del silencio» en 2008, dos años después de que el ministro de Defensa José Bono lo cesara por el discurso que pronunció en Sevilla en 2006 en el acto de la Pascua Militar. Entonces, alertó sobre el peligro que suponía el Estatuto catalán, ante la posibilidad de que rebasara los límites de la Constitución. Afirmó que, si esa circunstancia se produjera, las Fuerzas Armadas tendrían que «defender» la integridad de España.

La situación actual de España y la posibilidad de que Pedro Sánchez gane las elecciones y siga haciendo concesiones a los separatistas poniendo en «peligro la unidad nacional» le ha llevado a pronunciarse abiertamente sobre estas elecciones.

-¿Han pasado trece años del polémico discurso que pronunció en la Pascua Militar de 2006, por el que fue cesado, arrestado y pasado a la reserva. ¿Mantiene hoy lo que manifestó entonces?

-Por supuesto, y con mayor rotundidad.

-¿La preocupación que había por las consecuencias que para la unidad de España podría tener el Estatuto de Cataluña, se han visto confirmadas? ¿Qué consecuencias ha tenido?

-Estamos mucho peor que hace trece años. La sociedad catalana está prácticamente dividida en dos bloques antagónicos enfrentados y de difícil reconciliación.

-¿Existe un riesgo real de que España deje de ser una nación como la hemos conocido?

-Rotundamente, no. A pesar del peligro que representa para España el actual presidente del Gobierno, tenemos una Constitución suficientemente blindada, que se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española.

-¿Dónde sitúa el punto de inflexión del auge del independentismo?

-El primer punto de inflexión de la tendencia fue el presidente Zapatero que prometió aceptar el estatuto de autonomía que saliese del parlamento catalán. El segundo coincidide con la presidencia de Pedro Sánchez.

-¿Qué línea roja no debería traspasar un presidente de Gobierno?

-Está claramente marcada por la Constitución. Afortunadamente no se traspasó entonces, ni se ha traspasado hasta el momento, ni veo posible que pueda saltarse, aunque sí veo el peligro de concesiones a los separatistas que puedan debilitar gravemente al Estado español.

-¿Es un riesgo para España que Pedro Sánchez continúe al frente del Gobierno?

-Me ha llamado poderosamente la atención su declaración, referida a Cataluña: «Mientras yo sea presidente no habrá independencia ni referéndum de autodeterminación», como si tuviese atribuciones para ello; una prueba más de su falsedad y egolatría. Si tuviese que depender de partidos independentistas o abertzales para gobernar podría convertirse en un serio peligro para España. Creo que su continuidad no es buena.

-¿Cree que hay muchos españoles de derecha que están pensando más en castigar al Partido Popular que en el futuro del país? ¿Qué le diría a estos votantes?

-No es conveniente recurrir al voto de castigo porque uno se sienta descontento o agraviado, porque España está por encima de los intereses personales y de partido. Por el bien de España, en estas elecciones hay que estar dispuesto a renunciar a ideales y valores. El voto útil, en según qué provincias, es aquel que contribuya a sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa. En el Congreso, el voto útil es para el partido de centro-derecha que mejor resultado puede obtener en su provincia. En el Senado, la fórmula 1+1+1 solo podría dar el control al centro derecha en el caso de que la aplicase la inmensa mayoría de los votantes de los tres partidos. Antes de aplicar esta regla hay que tener en cuenta los 48 senadores que eligen los parlamentos autonómicos. A todos le daría un consejo: ¡A votar... pensando en España!

-¿Cómo interpreta la irrupción en política de militares? ¿Hay razones que la justifican?

-No se necesita razón alguna para justificar esta irrupción. Los militares retirados han roto sus relaciones profesionales con las Fuerzas Armadas, a las que no representan en su nueva etapa; es muy importante que la sociedad entienda esto. Por tanto, los seis generales que se presentan a las elecciones están en su derecho de hacerlo.

-¿Es bueno que hayan dado el salto a la política?

-Conozco personalmente a algunos de los seis generales, y a los demás por referencias. Todos tienen un currículo militar y civil muy superior a la media de los parlamentarios. Cuentan con un bagaje que se debe aprovechar. Van a ser ejemplo de responsabilidad, dedicación, espíritu de sacrificio, moderación, honradez, austeridad y buena presencia, que hace mucha falta.

«Me han tanteado para entrar en política»

El teniente general no ha escapado del interés de algunas formaciones políticas por contar con él en estas elecciones. Él no lo niega, aunque prefiere no desvelar las siglas de los que han intentado contactar para que, de alguna u otra manera, dé el salto a la política.

En esta entrevista concedida a ABC, Mena afirma que «es verdad que me han tanteado por personas interpuestas, pero no para figurar en las listas electorales». Y mantiene su discreción: «Permítame que en este tema mantenga la confidencialidad que he exigido, y a la que me he comprometido».