José María Juncadella: España en peligro

La carta de S.M. el Rey Juan Carlos I a su hijo Felipe VI habrá satisfecho seguramente al gobierno. Le comunica su decisión de trasladarse fuera de España. Decisión en mi modesto entender, errónea e innecesaria.

Los chantajes que el actual gobierno- ... frente popular ha puesto en práctica han funcionado .

El jefe de Gobierno no tiene ningún título que le permita exigir que el Rey Juan Carlos I abandone el Palacio de la Zarzuela. Un Rey que pasará a la historia de España como un Rey de una trascendencia extraordinaria por haber contribuido a una democracia ejemplar reconocida por todos los países del mundo.

Un Rey que consiguió reunir a todos los españoles en una operación de concordia y paz hechos reflejados en la constitución del 78.

En resumen un Rey brillante que con su gestión consiguió prestigiar a España.

Precisamente el legado que ha dejado es el que este Gobierno comunista y excesivamente revanchista ha aprovechado para intentar desestabilizar el país y que ha obligado al Rey Felipe VI a actuar con firmeza y defender el legado de su padre en su afán de servicio a España.

La grandeza y dignidad inigualable de Juan Carlos I han hecho tomar esta triste decisión demostrando su amor a España.

El Gobierno no ha dejado de actuar diariamente intentando desprestigiar a la monarquía. Y ha utilizado todos los medios de comunicación a su alcance. No ha dejado de intoxicar a todos los españoles confundiendo regalo con comisiones . Se atrevió a decir en su día en las noticias sobre su Majestad el Rey Don Juan Carlos I le perturbaban. Recordemos que también aseguró que no podría conciliar el sueño si tenía a Podemos en el Gobierno.

En realidad no solo no ha estado perturbado, sino que ha celebrado maliciosamente esta situación probablemente dirigida y provocada por alguien más que una mujer.

Presidentes con talla de hombres de Estado como Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy estarán seriamente preocupados.

Felipe González así como Alfonso Guerra se han manifestado en varias ocasiones en contra de la actitud de Pedro Sánchez. Ahora solo cabe que los socialistas de pro que piensen en España se percaten de la autentica situación y ayuden a colocar nuestra Nación en el sitio que se merece . De otra manera estamos dirigiendo nuestros pasos hacia dictaduras comunistas como Venezuela, Cuba y otros países.

José Mª Juncadella Salisachs