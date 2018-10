José María Aznar, en Cope: «El PSOE está en un estado de salud comatoso»

Actualizado: 08/10/2018 09:56h

9.37Termina la entrevista de José María Aznar en Cope.

9.37¿Hubiera acercado usted los presos golpistas a Cataluña? «Sinceramente creo que no (...). Teniendo en cuenta que estas cárceles dependen de los gobernantes golpistas, es hacer un pacto con el golpismo, que es lo que hace este gobierno».

9.36Vuelve a mostrar su preocpuación por estado de salud de Eduardo Zaplana, que está enfermo de leucemia y en prisión preventiva.

9.36Sobre la sentencia a Rodrigo Rato: «Rodrigo Rato ha sido condenado por hechos que no tienen nada que ver con su acción de gobierno (...). Siento, como todas las personas que he conocido, especial pena por esa situación y deseo que lo afronte con todo el coraje».

9.35Termina Aznar: «Yo no voy a volver a la política (...). Yo he escrito un libro e intento modestamente que el libro se compre (...). Recientemente he estado en una comparecencia en el Congreso de los Diputados pero porque he sido convocado (..). No tengo ningún deseo de volver a la actividad política».

9.32¿Habrá foto conjunta entre Aznar, Rajoy y Casado? «Pues no lo sé. Pablo Casado es el líder del partido y quien lo tiene que decir. No tengo problema. Pero no es una cuestión de foto (...) La cuestión es por qué se han ido 600.000 - 800.000 votantes a VOX (...) Esa es la pregunta. Yo intento ayudar invitando a la reflexión de por qué se está produciendo esto (...). Y yo creo que la elección de Pablo Casado es un acierto y hay muchas esperanzas puestas en él. Entre ellas la mía».

9.30Sobre Manuel Valls y optar por una fórmula parecida para el conjunto de España: «La idea de que hay que caminar hacia la unidad del centro derecha es bueno para el centro derecha (...). He estado con Valls bastante veces en los últimos meses y me parece un intento respetable (...). Desde el momento en que defiende posiciones constitucionales... No dejando de ser una situación extraordinaria que sea un ex primer minsitro de Francia quien opte a la alcaldía de Barcelona (...). Entiendo que el Partido Popular presente sus propios candidatos».

9.28Sigue Aznar: «Los secesionistas y los nacionalistas son criticables, pero hay una por la que no se les puede criticar: y es que te dicen lo que van a hacer».

9.26Pregunta Sonsoles Ónega: ¿Por qué durante todo estos años, que ya son décadas, no ha sido posible la gran coalición que se pidió tras las elecciones de 2015? «En el año 2003 y 2004 el desarrollo constitucional está esencialmente consumado (...). Pero en 2004 deciden los que ganan que la competencia política no se va a hacer en el centro, como se hacía desde la Transición, sino en los extremos para apartar al Partido Popular (...). Y es ahí cuando nace el cordón sanitario, el pacto del Tinell (...)».

9.25«Cuando yo llegúe a la presidencia del PP existía el CDS, había partidos regionales que hubo que absorber... Yo entiendo la política como un ejercicio de suma».

9.21Pregunta ahora Ignacio Camacho sobre refundir el espacio de centro derecha. «¿Piensa que esa competencia [partidos como Cs o Vox] se tendría que reconstruir sobre la creación de una marca nueva?». «Yo creo que el primer paso para la reconstrucción del centro derecha (...). Lo más importante es lo siguiente: el primer paso es la reconstrucción del Partido Popular (...). El Partido Popular está en un proceso de contener la pérdida electoral y en segundo lugar de reecontrarse con sus principios, sus valores, su historia (...). Ese es el primer paso que veo yo para la refundación del centro derecha».

9.16Sobre los errores de apoyar las acciones en la Guerra de Irak. ¿Qué examen de conciencia hace? «¿Por qué? No. España hizo lo que tenía que hacer, que era mantener la solidaridad atlántica (...). España cumplió con sus obligaciones. Hubo otros países como Francia y Alemania que rompieron sus obligaciones y cuento en el libro que ese fue en parte el nacimiento del populismo moderno».

9.15¿En qué ha cambiado el PNV? «Es lo de siempre está en lo de siempre: ha encontrado una oportunidad y la va a aprovechar», responde Aznar. «Lo que quiere el PNV ya lo sabemos, otra cosa distinta es que nos vayamos a acoplar a lo que diga el PNV».

9.14Le pregunta Herrera por Pedro Sánchez: «Que yo sepa, y tampoco estoy dando es una opinión, es un hecho, el líder del PSOE es el que peor resultados ha tenido en la historia del PSOE (..) Es algo inexplicable. Es la muestra de que ese partido está en un estado de salud comatoso».

9.13«El gran problema del mundo de hoy es la confrontación entre el mundo libre y el neoautoritarismo, que es una expresión del populismo. El problema es que en el mundo liberal han entrado también las dudas porque ha surgido cierto populismo (...). Hemos vuelto a problemas como el nacionalismo, problemas en la frontera...».

9.12«VOX era un partido irrelevante hace doce meses y hoy asomado la cabeza (...). Y Ciudadanos ha extendido su organización por todas España».

9.10No ha querido responder si esto ha sido consecuencia de la acción de Mariano Rajoy: «Déjeme que me remita a los hechos, no a opiniones», ha dicho Aznar.

9.08Sigue José María Aznar: «Ha habido una dejadez política evidente en Cataluña. Se ha dejado un terreno vacío y ya sabemos que cuando dejas un terreno vacío viene alguien y lo ocupa (...). Cuando yo dejé el Gobierno en el año 2004 yo legué un espacio electoral unido desde la derecha hasta la frontera con el PSOE (...). Hoy ese espacio está troceado en tres y es una mala noticia».

9.07«Los dos millones de personas [que simpatizan con el independentismo] están sujetos al ordenamientos jurídicos y al Estado de Derecho que hay en España (...). Lo que no es reconvertible es que haya dos legalidades: una golpista y una constitucional».

9.06Opina Aznar sobre Cataluña: «Hago un análisis en el libro: para mí es un golpe de Estado que no hemos desarticulado. Y los gopistas para colmo apoyan al Gobierno de España en Madrid (...) y mientras no resolvamos eso es imposible que otras cuestiones de la política española (...) sean una realidad»

9.05El ex presidente bromea y dice estar en «modo libro». Aznar publica estos días «El futuro es hoy. España en el cambio de época».

9.05Comienza la entrevista de José María Aznar en Cope.

8.55El ex presidente del Gobierno lleva, en las últimas semanas, una intensa agenda pública. Tras su comentada comparecencia en el Congreso, Aznar ha concedido entrevistas, ha participado en un coloquio junto a Felipe González y hoy responderá a las preguntas de Carlos Herrera.

