José Manuel García-Margallo: «Me presento porque el partido está en peligro de desaparición» El candidato a presidir el PP: «Hay que reformar la Constitución, se nos ha quedado un poco vieja»

Ana I. Sánchez

@anaisanchezabc Seguir Madrid Actualizado: 01/07/2018 02:35h

José Manuel García-Margallo (Madrid, 13 de agosto del 1944) se presenta a estas primarias porque cree que «lo que sobra es codicia y lo que falta es ambición de España». «Había que dar un paso al frente. Todo el que tenga una solución debería haberlo hecho», defiende. Asegura que no lucha por un puesto sino para que sus ideas de regeneración de España salgan adelante. «No nos podemos permitir un recreo de dos años» porque, advierte, el país atraviesa una situación de «grave emergencia nacional».

Hay candidaturas, Cospedal, Soraya o Casado, que parten más fuertes que usted, ¿existe la opción de que una fuerzas con alguna y se retire?

Me presenté al recibir llamadas de militantes diciéndome «tú tienes una idea de España, una idea de partido preséntate». Ya no soy dueño de mi candidatura. Tengo que llegar hasta el día 5.

Es de una generación mayor que los líderes de otros partidos, ¿cree que podría atraer al votante joven?

Lo que envejece son las ideas, no las personas. Mi programa es rompedor porque soy bastante progresista. Cuando a Reagan en un debate le atacaron por su edad dijo: «no haré de la edad un tema de campaña pero sí prometo que no abusaré de la juventud e inexperiencia de mis competidores».

Hábleme de ese programa tan rompedor.

Planteo una refundación del partido con una hoja de ruta radical y una regeneración de la idea de España concreta y articulada. Creo que hay que hacerlo inmediatamente. Si fuera presidente del PP pediría a los grupos parlamentarios que presentaran seis pactos de Estado al día siguiente. Yo ofrecería pactos sobre reforma constitucional, demografía, control de inmigración, administración publica, ingresos y gastos, economía digital, regeneración democrática e idea de Europa. Y en el plazo de un año deberían estar hechos.

¿Y para el partido?

32 medidas muy claritas. Y no he visto en mis competidores ningún texto parecido. La idea central es devolver el partido a los militantes y que ser afiliado sea un «plus». Durante muchos años solo se les ha llamado para ser interventores y tienen que participar en debates internos, de selección de personas y de ideas. Hay que convocar inmediatamente una convención para actualizar el programa ideológico con absoluta seriedad y los cargos orgánicos deben estar un máximo de ocho años. Además, hay que crear una comisión de independientes y expertos en corrupción.

Dice que al militante solo se le llamaba para las elecciones, ¿ha habido dejación de funciones?

No, no. Lo que pido es que la secretaria o secretario general tengan función exclusiva y que en la estructura del partido esté profesionalizada.

¿Cree que fue un error la acumulación de cargos de Cospedal?

Sí, lo he creído siempre.

¿Y se lo dijo a Rajoy?

Sí.

No debió de verlo como usted puesto que añadió a Cospedal el ministerio de Defensa.

A lo mejor lo que vio fue la necesidad de un equilibrio de fuerzas.

Se refiere a la existencia del grupo encabezado por Santamaría.

Mis discrepancias con ella no son personales. Son políticas. Sobre Cataluña, sobre la necesidad de hacer reformas para modernizar el país. También discrepaba respecto al Estado de Bienestar y el sistema tributario, que castigó a las clases medias. Yo fuí partidario de actualizar las pensiones.

¿Culpa a Soraya de las políticas de salarios bajos, subidas de impuestos y contención de las pensiones?

Vamos a ver, ha sido la vicepresidenta única del Gobierno.

Sí, pero había un presidente.

Sí, pero el presidente escucha. Santamaría presidía la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y la comisión de secretarios de Estado, que es la que filtra los proyectos que pasan al Consejo de Ministros. Algún protagonismo tuvo en lo que ha pasado. Ella lideraba un sector más abducido por la idea de la austeridad.

También discreparon por la crisis territorial.

Cataluña ha sido mi gran discrepancia con ella. Desde el principio dije que haríamos bien en tomarlo en serio. Pero el Gobierno decidió mirar para otro lado diciendo que ese problema ya se arreglaría. Santamaría entendió que era un problema administrativo. Yo dije que era una cuestión política, que no se podía hacer nada en contra de la ley, pero que sólo con la ley no servía y que había que hacer política. Cuando dejas un vacío, lo llenan otros en contra de tí y hemos dejado un pensamiento único en Cataluña sin contrarrestar. Todo esto es muy elemental.

¿Se presenta para combatir el proyecto de Santamaría?

No es verdad. Me presento porque mi proyecto de regeneración no coincide con algunas de sus políticas. Creo que en esta situación de emergencia, mi partido corre un serio peligro de desaparición y hay que evitarlo.

¿Y sus ideas no las encarna Cospedal?

La Constitución se nos ha quedado un poco vieja y no creo que ella sea muy partidaria de la reformarla.