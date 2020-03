Jorge Buxadé: «Vox no le pasará factura a Feijóo. No somos rencorosos» El partido de Abascal renueva su política de comunicación con el nombramiento de un portavoz, dispuesto a «ayudar» para trasladar con más nitidez los mensajes

Paloma Cervilla
MADRID Actualizado: 02/03/2020

Jorge Bu xadé (Barcelona, 1975) es la imagen de la nueva etapa que inicia Vox, después de convertirse en tercera fuerza política. Este abogado del Estado gana peso en el partido de Abascal, que lo ha designado como portavoz del Comité de Acción Política y vicepresidente del área Política del nuevo Comité Ejecutivo Nacional. En esta entrevista con ABC analiza la situación de su partido y los retos a los que tiene que hacer frente.

—Vox ha iniciado una nueva etapa en su política de comunicación y por primera vez va a convocar una rueda de prensa semanal ¿a qué obedece este cambio?

—Por la necesidad que tienen los medios de comunicación de tener información de Vox, no tanto el interés de Vox, que ya tiene sus propios canales de comunicación. En la medida de lo posible que podamos ayudaros a trasladar lo que es importante para nosotros, lo haremos. Hemos llegado hasta aquí con gran parte de los medios de comunicación en contra y tenemos a muchos medios de comunicación que nos demonizan. Nuestros cuatro millones de votantes se merecen que haya un canal más directo y podamos expresar nuestras preocupaciones.

—¿Por qué siempre hacéis una crítica de que vuestro mensaje se manipula?

—Estamos absolutamente convencidos de que una parte de la prensa tergiversa nuestro mensaje y tenemos varias experiencias. En discursos de Abascal hacen el corte y dos frases de distinto párrafo, que no tienen nada que ver, lo unen y se le da otro sentido. Esta comunicación directa siempre nos va a ayudar, pero es importante que nuestros afiliados sepan que esto lo hacemos por interés de la prensa. Si hay una comunicación directa, el intermediario tiene menos posibilidades de modificar el mensaje. No es un cambio de estrategia de la comunicación de Vox, que va a seguir siendo la misma, es un servicio adicional a los medios.

—El primer reto al que se van a enfrentar es el proceso de primarias y la elección de los comités provinciales. En los últimos meses se han producido varias dimisiones y hay hasta 26 gestoras ¿qué sucede en Vox?

—Que el partido crece y se adapta a la realidad. Yo no voy a entrar en calificativos y es evidente que las necesidades de organización van cambiando y se incorpora gente de mucha calidad técnica, profesional y humana y contribuye a mejorar nuestro discurso. Es una organización viva y a lo mejor hay gente que no se encuentra cómoda en Vox, porque al final creían que Vox iba a acabar pensando lo que ellos piensan y Vox tiene un ideario y los personajes no son lo relevante.

—¿El segundo reto importante son las elecciones en Galicia y País Vasco ¿Qué expectativas tienen en Galicia?

—Los resultados creo que van a ser buenos. Hay equipos trabajando desde hace tiempo con gente con muchas ganas. A ver si Feijóo consigue esos resultados que él dice y, a partir de ahí, vamos a estar dispuestos a ayudar a formar un Gobierno que sea lo mejor para Galicia y para España.

—¿Le pasaréis factura a Feijóo si sois determinantes para que el PP pueda seguir al frente de la Xunta?

—Vox no le va a pasar factura a Feijóo ni vamos a ser rencorosos, como no lo seremos con todos los que nos han insultado. Nosotros no concebimos España en términos de pasar factura, si Feijóo tiene un proyecto nacional para España, se olvida de sus veleidades nacionalistas gallegas, nos sentaremos y veremos que es lo mejor para los gallegos y los españoles.

—Y en el País Vasco ¿Cuáles son vuestros objetivos?

—Tenemos las mejores expectativas posibles. Seguimos creciendo en todos los lugares en los que nos presentamos, confiemos que tengamos representación

—Les beneficiará la crisis interna que ha sufrido el Partido Popular al apartar a Alfonso Alonso y nombrar a Carlos Iturgáiz como candidato?

—A nosotros los que nos va a beneficiar es que nuestro mensaje pueda llegar al votante y si conseguimos que se hable de los graves problemas de inmigración ilegal, del poder cerrado que está imponiendo el PNV, del derecho a utilizar el español, de la insolidaridad que supone el cupo o decir que el tema de ETA no se ha cerrado.

—¿Es mejor candidato Iturgáiz que Alonso?

—Ni el insulto ni la condescendencia. Estamos más cómodo con alguien que no te insulte. Hay que empezar a ver qué es lo que él quiere para el País Vasco y para España.

—Las elecciones en Cataluña serán también determinantes para Vox, que aspira a convertirse en el primer partido constitucionalista, por delante del PP y Ciudadanos ¿Cree que será posible?

—En las generales de noviembre ya fuimos el partido más votado en Gerona y en Tarragona y en Barcelona muy cerca. La situación en Cataluña es dramática con parte de la población catalana que se siente muy decepcionada tanto con Ciudadanos como con el PP. Nosotros somos una alternativa y una referencia de patriotismo. Creo que, efectivamente, tenemos posibilidades de ser la primera fuerza patriótica en las elecciones en Cataluña.