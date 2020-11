La mujer del presidente y su cátedra Si algo hay que reconocerle a la candidata es que, al menos en esto, no ha hecho exactamente lo mismo que los socios de su marido. Ha sido realmente innovadora

Jesús Vázquez Abad Actualizado: 23/11/2020 02:42h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ella tiene, sin duda, un currículum extraordinario. Real y literalmente extraordinario para el cargo que le han dado. Según la RAE, extraordinario es aquello fuera del orden o regla natural o común. En este sentido, nadie negará que los méritos de la candidata lo son, puesto que se salen de la regla natural, se mire por donde se mire. Desde luego, no son lo común para ser codirectora de una cátedra en una Universidad Pública. Los méritos y requisitos son variables, está claro, pero lo mínimo, lo mínimo, es haber pasado por una universidad. A veces, aunque sea solo por ósmosis, pasar unos años en la universidad (los necesarios para conseguir un grado, ya no digamos un doctorado) imprime carácter y marca una cierta diferencia. Si no fuese así, tendríamos que cambiar de discurso, y repetir que da lo mismo estudiar y graduarse que no hacerlo.

Si algo hay que reconocerle a la candidata es que, al menos en esto, no ha hecho exactamente lo mismo que los socios de su marido. Ha sido realmente innovadora. Los primeros son especialistas en ir de la Universidad a la política sin haber gestionado nunca nada. Pero ella ha traído aires nuevos a esa fórmula, yendo de la política consorte a la universidad. ¿Quién lo diría? Quien diría que una persona sin ningún título universitario habilitante podría acabar en un puesto como ese en una de las universidades públicas más excelentes que tiene este país.

Para evitar suspicacias, podemos plantearnos un escenario alternativo. Supongamos un concurso ciego de méritos, sin identificación personal de la candidatura. En ese contexto, si tuviésemos que apostar, ¿lo haríamos por este currículo? Tengo mis dudas de si, a la vista del extraordinario currículum de la candidata, realmente apostaríamos por ese conjunto de méritos. ¿Lo haría una Universidad? Claro que supongo que tampoco apostaríamos por la secretísima tesis del señor presidente para obtener un doctorado... y ahí lo tenemos, al doctor Sánchez. No me cabe ninguna duda, a estas alturas, de que la candidata es, al menos, tan resistente como su esposo y que, como él, conseguirá lo que quiera, aunque para ello deba construirse un nuevo modelo universitario en el que se valore su extraordinario currículo como el más adecuado para codirigir una cátedra. Al fin y al cabo, no sería la primera vez que se exprime una norma hasta conseguir que un camello entre por el ojo de cualquier aguja, sea ésta la de RTVE, el CGPJ, la Fiscalía General del Estado o cualquiera de los consensos institucionales más básicos sobre los que se asienta nuestro país. Y si algún día flaquea, además, sabe que puede contar con el apoyo inestimable del señor Castells que, sin duda pondrá los intereses económicos y laborales de la señora esposa del presidente por encima de los de la universidad española, la excelencia, el mérito y la capacidad.

*Jesús Vázquez Abad es senador (PP) por designación autonómica del parlamento de Galicia