Un jefe policial revela que Puigdemont felicitó a Trapero por el papel de los Mossos Dice que el ascenso del acusado de comisario a «mayor» tenía como objetivo garantizar el buen fin del «procés»

El teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, responsable de la investigación policial del 1-O, reveló ayer que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont felicitó al «mayor» de los Mossos Josep Lluis Trapero por su «gestión» el día del referéndum. Lo hizo, según el testigo, en una «reunión secreta» que ambos mantuvieron en una fecha que no ha concretado.

Durante el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra la cúpula policial del «procés», Baena aseguró que existe una carta que el «expresident» dio orden de entregar en mano a Trapero en un correo electrónico que envió a su secretaria el 20 de octubre de 2017 y que obra en la causa del Supremo. Este correo no es conocido, dijo el teniente, porque forma parte del procedimiento abierto contra Puigdemont en el Alto Tribunal, y que todavía no ha sido juzgado por la condición de prófugo del líder independentista.

Tras las protestas de las defensas por ser ajena esta comunicación a la causa que se juzga en la Audiencia, la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, accedió a que el fiscal Pedro Rubira preguntara al testigo por ella. No así a su incorporación sobrevenida al procedimiento. En esa misiva, Puigdemont se interesaba por Trapero y la intendente Teresa Laplana a raíz de la imputación de ambos por parte de la Audiencia Nacional. Además de acusar al Estado de extender la «sombra de la sospecha» sobre los Mossos, el «expresident» reconoce que no puede permanecer indiferente ante una situación que tilda de «injusta, arbitraria, abusiva y antidemocrática».

Derechos «interpretables»

«Empiezo diciéndote lo que dije en un reunión a puerta cerrada (en referencia, según Baena a ese encuentro secreto que ambos habrían mantenido). Si todas las autoridades públicas observasen e interpretaran los derechos constitucionales de nuestra sociedad de la manera con la que lo has hecho siempre (...), se resolverían muchos de los problemas que la sociedad tiene con la Constitución», reza la misiva. «La balanza entre derechos y deberes, entre libertades y orden público, no es nunca ni puede ser nunca una ciencia exacta. Lo importante de las leyes es siempre saber interpretar el espíritu y la intención y, aunque hacerlo no te garantice la infalibilidad, sí que te proporciona en cambio mucha comprensión y aceptación de la ciudadanía a la cual sirves», continúa la carta.

A Puigdemont, la Policía que dirigía Trapero le parecía un «modelo». Y no solo lo consideraba así como presidente, sino como ciudadano y como padre «de dos niñas pequeñas que se preguntan todavía por qué hacía falta tanta violencia policial en su escuela tan querida». Porque su entorno de «paz, de alegría y de amistad» fue violado «sin contemplaciones por policías españoles», añadía el expresident en la carta. «Mis hijas han aprendido de manera traumática» que en Cataluña hay una policía «completamente distinta» a la que «respetan mucho».

Polémica lectura

A mitad de la lectura de la misiva, Espejel ha interrumpido al teniente coronel advirtiendo que una cosa era que se pudiera interrogar sobre esa carta «y otra que se proceda a su lectura». Pero para entonces ya había quedado meridianamente claro que el «Govern» aplaudió la actuación de la Policía autonómica y que el expresident no alude en ningún momento a la supuesta advertencia que le hizo Trapero -según manifestaron el propio «mayor» y su entonces número dos, Ferran López- sobre la violencia que habría en la calle si seguían adelante con la convocatoria del 1-O. El coronel Pérez de los Cobos, coordinador del operativo policial, se mostró convencido la semana pasada de que si realmente los Mossos hubieran dado un ultimátum al «govern», el referéndum no se habría celebrado porque Puigdemont no se habría «atrevido» en el apoyo de los Mossos.

Baena aseguró que el ascenso de Trapero de comisario a «mayor» tenía como objetivo garantizar el buen fin del «procés», lo que se deduce del análisis del documento Enfocats, la hoja de ruta secesionista intervenida en el domicilio de Josep María Jové, número dos de Oriol Junqueras. y de una circular de los Mossos firmada por el propio Trapero en noviembre de 2015.

Según el teniente coronel, en el documento se señalaba que ya existían «consolidadas» dos estructuras de Estado de cara a un «nuevo país independiente»: los Mossos d'Esquadra y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), y que sólo había que «adaptarlas, redimensionarlas y orientarlas» hacia los objetivos del «procés». El nombramiento de Trapero se produjo fue justo en el momento que el Govern «estaba volcado en el referéndum», recordó ayer el testigo.