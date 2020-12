LOS MENSAJES DE MARTÍNEZ EN KITCHEN El jefe policial del PP afirma que el caso Villarejo nació para proteger a Don Juan Carlos Explicó a Martínez que la detención fue «una excusa»: «Se buscaban las cintas de Corinna»

El exdirector Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional bajo gobierno del PP, Eugenio Pino, aseguró a quien había sido su jefe como secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que la causa contra José Manuel Villarejo en la Audiencia Nacional nació de una maniobra fallida del CNI para proteger a Don Juan Carlos: buscaban los audios de Corinna Larsen.

En una de las conversaciones que obran en un extenso informe de Asuntos Internos con el volcado del móvil de Martínez al que tuvo acceso ABC, Pino se arroga haber desencadenado la investigación denominada Tándem y por la que tres años después, ambos están imputados.

«Vamos a ver, por si lo tienes que utilizar -dijo Pino a Martínez el 6 de diciembre del año pasado-. Yo informé a C R y a Sanz R de la existencia de cintas de Corinna y a partir de ahí, todo. El resto es una excusa para desviar. Además le dije dónde estaban las cintas. Lo de Guinea es una excusa. Se buscaban las cintas y le dije yo que tenía copias fuera. Fue una mala actuación de la Casa».

En la fecha de esta conversación, Pino ya está imputado por Kitchen, la supuesta operación parapolicial para sustraer documentación sensible del PP al extesorero Luis Bárcenas, y Martínez está al borde de ser citado. La causa se sigue bajo secreto, pero él lleva meses intercambiando mensajes con el que fue su DAO para averiguar qué han declarado otros imputados e intentar pactar una estrategia que le beneficie.

En este contexto, Pino sigue con su teoría de la conspiración, por si a Martínez le viene bien el argumentario. «Se inventaron un anónimo desde Galicia para implicar a Fiscalía y (ilegible) al broker de Guinea para que los denunciara. Ya te lo contaré, nuestra actuación fue impecable legalmente hablando», asegura.

Martínez dice que ese punto lo tiene «claro» y que «precisamente por eso, todo es nulo». Pero el otrora uniformado con más poder en la Policía sabe que «hay que demostrarlo». «El PP no quiso saber nada nunca. Cospe y la pequeña lo acapararon todo y Casado no se entera ni se va a enterar nunca», aseguró. «No me hables, me parecen todos infames» añadió el exsecretario de Estado.

El relato de Pino está lleno de verdades a medias, pero da de lleno en el argumento que llevan bajo el brazo varios de los imputados o ya procesados en el caso Tándem para buscar la nulidad de toda la causa, aunque ha sido respaldada ya por la Sala de lo Penal.

Las diligencias se incoaron en la Fiscalía Anticorrupción en abril de 2017 a partir de una denuncia anónima con documentación llegada en un sobre con matasellos de Galicia. Detallaba las maniobras de Villarejo y el comisario Carlos Salamanca, jefe en aquella época de Extranjería, entre otros, para obtener ingentes beneficios económicos de un empresario con relaciones en Guinea.

«Los fiscales, talibanes»

La clave estaba en dejar entrar en España a sus clientes ecuatoguineanos, que no tenían ni visado, con trato vip en el aeropuerto. Ese empresario se llama Francisco Menéndez y ya está camino del banquillo por delito fiscal, cohecho y delito contra los extranjeros, como Villarejo y Salamanca.

También es cierto que para cuando arrancó Tándem aquel mes de abril -la querella de Anticorrupción se presentó en junio-, Villarejo estaba nervioso. Los audios que obran en el sumario revelan que supo con antelación que en la causa del Pequeño Nicolás planeaban detenerle y registrar sus dependencias, cosa que si bien estuvo sobre la mesa del juez, se canceló in extremis, con los agentes ya apostados en las inmediaciones de la oficina que tenía en la Torre Picasso de Madrid.

Por eso, iba contando que tenía preparado un material de Corinna Larsen para que lo «encontrara» el secretario judicial que acudiese al registro. Dejó grabado además, que tenía «siete copias» de las mismas cintas «en el extranjero». En su entorno se sabía que planeaba un «fin de fiesta», en palabras de Pino. Y que pasaba por apuntar al director del CNI con aquellos audios en los que ella le acusa de amenazas y además, dice que Don Juan Carlos tiene fondos ocultos y testaferros.

En la conversación del pasado diciembre, el antiguo DAO siguió desplegando su tesis. Afirma que «Podemos, Pujol, Mas, Puig, todos estaban en cartera» de Villarejo, así como «Podemos» y «de ahí, la persecución».

«¿Crees que eso explica el interés actual de los fiscales?» inquiere Martínez. «Es la casa la que está interesada -replica Pino-. Y los fiscales… pues ya ves. El emérito es el bien a proteger».

Para Martínez, esos fiscales son «unos talibanes» y frente a ellos, su objetivo en diciembre de 2019 era, tal y como se desprende de las conversaciones, era evitar la imputación o al menos, no caer solo.