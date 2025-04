La crisis de Ucrania ha puesto de manifiesto cuál es la posición del área podemita del Gobierno, que no es otra que la liderada por la Rusia de Putin en este amago -si no más- de nueva guerra fría. Lo extraño sería que los ... líderes de la formación morada se hubieran posicionado del lado de la OTAN , pese a que integren el Ejecutivo de un país plenamente comprometido con la Alianza Atlántica desde la adhesión (1982) que participa en todos los comités y grupos (1986) y está completamente integrado su estructura militar (1999).

Digo extraño porque en ese bloque oficioso que encabezan Rusia y China (véase lo que ha ocurrido en Afganistán tras la salida de las tropas internacionales) están los financiadores de los líderes de Podemos -Venezuela e Irán, gobiernos para los que han trabajado sin el menor de los disimulos- y el símbolo nostálgico del comunismo, Cuba. Es decir, la ideología, los contactos y la financiación de los líderes de Podemos.

La práctica totalidad del núcleo fundacional del partido, encabezado por Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, trabajaron como consultores para países hispanoamericanos con gobiernos izquierdistas, comenzando por la Venezuela de Hugo Chávez. Lo hicieron a través de la fundación CEPS, un grupo de profesores españoles cuya principal misión era dotar de una pátina de intelectualidad al chavismo , facilitarle argumentario político para perpetuar la hegemonía del relato socialista y arrinconar a la oposición.

Chávez autorizó pagos a CEPS superiores a siete millones de euros entre 2003 y 2011 que, además, debían servir como germen de movimientos de corte bolivariano en España (Podemos nació en 2014), como desveló ABC. La fundación recogió en sus balances ingresos de Caracas por 3,7 millones entre 2004 y 2012. Pablo Iglesias era el responsable de análisis estratégico de la presidencia de Venezuela con la fundación CEPS.

Tras la eclosión del movimiento 15M, y por sugerencia venezolana, según distintas fuentes, el Gobierno de Irán -dictadura teocrática de corte socialista- se fijó en Pablo Iglesias para que se incorporara a una maniobra propagandística: Hispan TV. Coincidiendo con las sanciones internacionales por el programa de enriquecimiento de uranio de los ayatolás, Teherán creó dos emisoras de televisión que vendieran las virtudes del país persa y del régimen en particular . Una tenía sede en Londres y emitía en inglés; la otra, en Madrid, se dirigía al mundo hispanohablante.

Ahí presentó su programa Fort Apache Pablo Iglesias, quien en 2013 hizo un ejercicio de cinismo con pocos precedentes para justificar ser financiado por un Gobierno que ahorca homosexuales y tiene a las mujeres por seres inferiores. Dijo en un acto de las Juventudes Comunistas de Aragón que no le gustaba que las mujeres tuvieran que aparecer en su cadena con un velo , pero no era suficiente para dejar de trabajar para los iraníes, a quienes «les interesa que se difunda en América Latina y España un discurso de izquierdas que afecta a sus adversarios». «¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas».

Pese a la evidencia, los líderes de Podemos negaban estar financiados por el régimen iraní, ya que quien les pagaba era una productora española, 360 Global Media. Bueno, española porque se inscribió en el Registro Mercantil de Madrid, pero la controlaba Azimi Mahmoud Alizadeh, el mismo iraní que manejaba Hispan TV. Una conocida periodista que fue invitada a Fort Apache preguntó por qué apenas la habían maquillado. Le dijeron que las mujeres «no deben destacar». También la instaron a cubrirse más el torso. En cuanto comenzó el programa se soltó dos botones de la camisa.

Esa productora abonó a Pablo Iglesias al menos 24 facturas entre el 28 de diciembre de 2012 y el 11 de noviembre de 2015, mes y pico antes de las generales del 20-D, que sumaban 97.610 euros netos (también lo desveló ABC). Ya era diputado del Parlamento europeo cuando estaba a sueldo de una potencia extranjera, el mismo Irán que hoy realiza maniobras militares conjuntas con Rusia y China en el Índico para mostrar la fortaleza y los apoyos de Moscú.

Este bloque tiene como denominador común el absoluto rechazo de la democracia desde una perspectiva ideológica socialista pero con prácticas ultracapitalistas (también cabalgan contradicciones). Al otro lado, el mundo libre: la OTAN, Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido... Las democracias de corte liberal. Cientos de soldados españoles están hoy en las misiones de la OTAN en el Báltico, en Lituania, en Rumanía, en Irak, en Turquía y en varias misiones marítimas, pero un socio del Ejecutivo que los gobierna se coloca del lado de Vladimir Putin, militarista, machista, homófobo y líder de un régimen de oligarcas . ¿Cabalgan contradicciones? Quizás no.