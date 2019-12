La izquierda gana un puesto, permite la entrada de Vox y deja en nada a Cs Vox entra en la Mesa sin pacto con el PP y gracias a que el PSOE priorizó ocupar la vicepresidencia primera en lugar de bloquear la candidatura de Gil Lázaro

La gran incógnita quedó resuelta. Vox tendrá presencia en la Mesa del Congreso de los Diputados. La cuarta vicepresidencia corresponderá a José Ignacio Gil Lázaro, que logró el asiento no por la existencia de un pacto con el PP sino porque el PSOE decidió primar sus intereses antes que hacer todo lo que estaba en su mano para impedir la presencia de la formación presidida por Santiago Abascal. Sin aceptar que el resultado tenga que ver con ellos, los impulsores del cordón sanitario anti Vox actuaron de facto de facilitadores.

La sucesión de votaciones puso de manifiesto varias cosas. Una es que el pacto PSOE-Unidas Podemos funciona. Y la otra que la situación en la derecha es una batalla total. Nada tiene que ver la relación que mantenían PP y Cs con la que desarrollarán PP y Vox. Otra derivada de la sesión de ayer alcanza al reto que tendrá Inés Arrimadas: Ciudadanos logró colarse en la discusión principal del día, pero fracasó en el objetivo y demostró que su posición es absolutamente gregaria respecto del PP.

Abría la sesión el presidente de la Mesa de edad, el socialista Agustín Javier Zamarrón. Ya sin la novedad de su particular prosa y su parecido con Don Ramón Valle-Inclán, pero con la misma voluntad de no dejar indiferente, Zamarrón aprovechó sus primeros, y probablemente últimos, minutos de foco mediático en la nueva legislatura para disculparse ante los ciudadanos: «Desde la dignidad institucional que circunstancialmente ostento como presidente de la Cámara en la Mesa de Edad, con la humildad de vida, obligada al político, cuya razón de ser y oficio es el servicio a la ciudadanía, pido perdón al pueblo español, soberano único, por el incumplimiento en la XIII Legislatura del trascendente mandato constitucional de otorgar Gobierno a la nación». Nadie aplaudió. Pues como se vio en la campaña electoral todos creen que la culpa es del resto y la autocrítica no cotiza al alza en este momento político. Zamarrón pilotó una sesión menos convulsa que en abril, con la presencia de los encausados por el 1-O, en la que el único altercado fue la caída de Adriana Lastra, sin consecuencias graves, mientras descendía por las escaleras del hemiciclo. La sesión fue menos convulsa, pero también más sorpresiva.

Grieta en el cordón

El control del máximo órgano de administración de la Cámara queda así cómodamente en manos de la izquierda que consigue seis puestos. El pacto con Unidas Podemos fue suficiente para que Meritxell Batet repita como presidenta del Congreso de los Diputados. Además de defender una interpretación «flexible» de la sentencia del Constitucional sobre los juramentos de los diputados, Batet realizó un breve discurso en el que reivindicó el diálogo en tiempos de fragmentación: «Puede parecernos que nuestra fragmentación y la disparidad de nuestra posiciones hará estéril cualquier diálogo, pero quien eso crea hará bien en pensar que el diálogo es en la política lo que el trabajo de investigación básica es en la ciencia», defendió.

Antes de eso se había procedido a elegir al resto de miembros de la Mesa. Unas votaciones largas pero con resultados que normalmente se conocen de antemano. Esta vez se rompió el esquema. El PSOE quiso defender la vicepresidencia primera para Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que la logró con 108 votos frente a los 101 de la popular Ana Pastor. El bloque de izquierdas y los independentistas solo repartió sus votos entre él y una candidata de Podemos, Gloria Elizo, que será vicepresidenta tercera al lograr 77 votos. Pero al defender solo dos candidaturas dejaron el camino libre a Vox para que ocupase, con sus 52 escaños, la vicepresidencia cuarta. ¿Podía haberlo impedido el PSOE? Sí. Incluso sin el concurso de los independentistas, si los votos de la izquierda se hubiesen dividido a partes iguales entre tres candidatos habrían superado todos ellos los 52 diputados de Vox. Pero eso habría supuesto que el PP hubiese logrado la vicepresidencia primera. Rafael Simancas defendió que «hasta hoy» ofrecían el cordón sanitario, pero que «PP y Cs no han querido aceptar ese cordón sanitario» que sí habría dejado a Vox sin puestos. Y, pese a la evidencia de que aun así ellos podían haberlo evitado, negó cualquier responsabilidad.

Lo cierto es que el PSOE priorizó quedarse con la vicepresidencia primera antes que excluir a Vox. La excusa que puso el PSOE es que no se fiaban de que finalmente hubiera habido un acuerdo entre PP y Vox que les hubiese desplazado hasta la vicepresidencia tercera. Algo que no se produjo. Vox solo votó al PP en la segunda vuelta de la elección del presidente cuando ya no se podía votar a sí mismo. La izquierda sabía además que ese pacto no existía. Porque fue eso lo que les movió a que Unidas Podemos presentase un segundo candidato a secretario de la Mesa. Y en esa última votación al no votar Vox al candidato de Cs, el PP sí prestó a José María Espejo los votos acordados, el bloque de izquierdas lograba un puesto más en la Mesa: 3 PSOE, 3 UP, 2 PP y 1 Vox. Mientras PP y Cs culpaban a Vox por no aceptar un pacto a tres que hubiera garantizado un puesto más para el bloque, Vox reivindicaba que a ellos les correspondían dos puestos. Eso no era así automáticamente si no contaban con colaboración, pero además Vox decía que si el PP quería que entrase Cs, debía cederle él uno de sus asientos.

La Mesa del Congreso tiene el poder de acelerar, ralentizar o bloquear el debate y tramitación de las iniciativas parlamentarias. La izquierda ganó ayer su control, algo previsible, pero que se consumó de un modo que reforzó el marco de una derecha fracturada muy lejos de reencontrarse.