Iván Redondo y Miguel Ángel Oliver, los sueldos más altos de Presidencia del Gobierno en 2019 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, percibió un sueldo anual bruto de 83.080,02 euros, menor que el de su Director de Gabinete y Secretario de Estado de Comunicación

El portal de Transparencia del Gobierno publicó ayer los salarios en bruto correspondientes al año 2019 de los altos cargos de Presidencia. Incluido el sueldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es la primera vez que se conoce la retribución anual completa del equipo que acompañó al jefe del Ejecutivo, habida cuenta de que no gobernaron durante todo 2018.

Según la tabla publicada por La Moncloa, el director de Gabinete, Iván Redondo, y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, percibieron los sueldos más altos de Presidencia. Ambos recibieron un total de 126.124,03 euros cada uno. Aunque hoy Redondo tiene más atribuciones. La nómina de ellos es superior a la del presidente del Gobierno, que el año pasado recibió unos 83.080,02 euros, siendo su salario el menor entre los altos cargos de Presidencia. Son 43.044 euros de diferencia, lo que equivale a un 51,8 por ciento más.

A Redondo y Oliver le sigue el que fue secretario general de Asuntos Internacionales, José Manuel Albares Bueno, con 120.860,51 euros. Albares fue nombrado este año embajador de España en París. A continuación, el salario de la directora adjunta del Gabinete de Presidencia, que el año pasado fue Andrea Gavela, con 118.854,16 euros. El cargo pertenece hoy al socialista Francisco José Salazar Rodríguez, que a su vez fue el director de Análisis y Estudios del Gabinete de Presidencia desde enero de 2019 hasta mayo e ingresó en ese periodo 21.088,34 euros.

Cambios en el organigrama

Algunos de los responsables actuales no son los mismos que los del año pasado. El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos (UP) obligó a modificar gran parte del organigrama gubernamental. Por ejemplo, el siguiente cargo en la tabla de sueldos pertenece al de la anterior alta comisionada de Agenda 2030, Cristina Gallach, que ingresó 117.259, 49 euros en 2019. Sin embargo, con la coalición su departamento se convirtió en la actual Secretaría de Estado de Agenda 2030, que lidera la dirigente de Podemos Ione Belarra. Les sigue con la misma cantidad el secretario general de Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños García, con 117.259, 49 euros, considerado el «número dos» de Redondo y pieza clave del Gobierno que diseñó la coalición con UP.

El director general de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros, general de Brigada de artillería y experto en geopolítica, estrategia de seguridad y prevención del terrorismo, recibió 110.719,51 euros. También está la directora del Departamento de Seguridad de Presidencia, María Marcos, con 109.109,25 euros, la primera mujer en ese puesto. De los 24 cargos revelados por el portal de Transparencia de La Moncloa, 15 son salarios cienmileuristas.

Por ejemplo, el director del Departamento de Asuntos Económicos, Manuel de la Rocha; la directora general de Comunicación; la directora general de Información Internacional y el director de Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030, percibieron 102.317,13 euros cada uno el año pasado. El Gobierno se negaba a publicar estos datos esgrimiendo que eran confidenciales, pero el Consejo de Buen Gobierno y Transparencia obligó a La Moncloa.