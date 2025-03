Isabel Díaz Ayuso: «Se insinúa que podrían haberse evitado fallecimientos, y no es verdad»

La presidenta regional madrileña , Isabel Díaz Ayuso , lleva meses al frente de una lucha sin cuartel contra la peor pandemia del último siglo, en la región más asolada por el virus. Junto a esa batalla se ha librado otra política, en relación con la gestión de las residencias de mayores y los polémicos protocolos que establecen criterios para la derivación de ancianos a hospitales. ABC publica mañana una entrevista -de la que a continuación se adelanta un extracto- en la que Díaz Ayuso explica lo que se hizo y lo que se pudo hacer.

Este tipo de protocolos no existían sólo en Madrid, sino también en otras regiones. ¿Le parecen éticos?¿Y legales?

—Me parece que son profesionales, y nosotros no podemos valorarlo. No se puede mirar la excepcionalidad con los ojos de la normalidad. Lo que se ha vivido en Madrid y en toda España durante estos meses y en concreto en la última quincena de marzo, fue una guerra, donde todas las comunidades autónomas, con el material que tenían, tuvieron que poner a disposición de los ciudadanos todos los servicios públicos. Para mí la falta de ética es el desdén, el haber abandonado a alguien a su suerte, y es algo que no ha sucedido en Madrid: aquí se ha peleado por cada vida. Se deja entrever algo que no es cierto: que en la inmensa mayoría de los casos, si no en todos, podrían haberse evitado esos fallecimientos y no es verdad.

¿Qué se pudo hacer y no se hizo en las residencias?

Lo que se pudo hacer es haberlas cerrado en febrero: haber sabido que desde enero-febrero andaba este virus campando a sus anchas por toda la península y haber cerrado todo. Es algo que pienso cada día.

¿Que le parece que Pablo Iglesias cargue tan duramente contra usted por la gestión de las residencias?

Me parece reprochable, de una falta de talla política tremenda, y por supuesto de gran insensibilidad el jugar ahora con los sentimientos de tantas personas que han perdido un ser querido en una residencia. Y extraerlo de ahí como si sólo hubiera ocurrido en Madrid

Ha dicho usted que se estaba intentando montar un relato con esto. ¿Lo considera una campaña?

Es un relato constante, perfectamente dirigido, para intentar borrar de la mente de los ciudadanos todo lo que ha hecho Madrid en materia sanitaria. Lo cierto es que nosotros, con nuestra actuación, ayudamos a despertar a España. Si no hubiera sido por ello, no quiero ni pensar qué hubiera ocurrido con la epidemia. Hemos sorprendido al mundo con nuestra capacidad para medicalizar hoteles, construir Ifema y traer ya 21 aviones con material. Son actuaciones sanitarias que no han conseguido ningún gobierno autonómico y muy pocos países. Y ahora intentan, punto por punto, deshacer todo ellos.

Deme ejemplos.

El hecho de poner en 24 horas unos menús escolares para que niños de tantísimos municipios distintos pudieran comer, ahora se quiere resumir en una pizza; el milagro de Ifema se quiere vender ahora como un dispendio; lo del apartahotel donde residí ya se ha visto. Los datos están ahí: los porcentajes de fallecidos en residencias han sido muchísimo mayores en otros países y en otras comunidades autónomas que en Madrid.

¿Las mayores decepciones han venido de fuera o de dentro?

La mayor decepción me la estoy llevando ahora. No hemos podido trabajar más, y ahora viene una bronca política. Las críticas tanto las hago como las recibo, pero las dentelladas a las que ahora nos someten, sí que me decepcionan.

